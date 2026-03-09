Ejército recibe "carta blanca" para actuar contra disidencias de 'Calarcá' aun con diálogos en curso con el Gobierno

Archivo - Colombia.- El Ejército afirma tener "carta blanca" contra las disidencias de 'Calarcá' pese al diálogo con el Gobierno - FARC - Archivo

COLOMBIA, 23 Feb (EUROPA PRESS)

El Ejército colombiano ha destacado este lunes su autorización para atacar sin restricciones a los disidentes de las desaparecidas FARC liderados por Alexander Mendoza, conocido como 'Calarcá', a pesar de las negociaciones en curso que este grupo sostiene con el Gobierno. En una entrevista concedida a Blu Radio, el General Ricardo Roque, líder de la Cuarta División del Ejército, enfatizó que poseen "total libertad y compromiso para atacar y mermar la amenaza".

Roque aseguró que no han sufrido limitaciones en sus acciones y confirmó que persistirán en sus ataques contra las distintas organizaciones del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), incluida la facción de 'Calarcá'. En operaciones recientes en el área rural de Guaviare, se registró la muerte de un militar y nueve más resultaron heridos. El comandante resaltó la efectividad de estos operativos para prevenir enfrentamientos entre grupos armados en la región y proteger a los civiles inadvertidamente atrapados en medio de estas disputas.

Adicionalmente, se reportó la captura de Óscar Ojeda Durán, alias 'Leopoldo', máximo negociador del grupo de 'Calarcá', en San José, capital del Guaviare, bajo una orden internacional de Interpol, aunque fue liberado horas después por orden de la Fiscalía.

El grupo comandado por 'Calarcá', parte del EMBF y visto como líder máximo de esta disidencia, se separó del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC, bajo el liderazgo de Néstor Vera Fernández, conocido como 'Iván Mordisco'. A diferencia de la facción liderada por 'Mordisco', en constante enfrentamiento armado con las fuerzas militares, la de 'Calarcá' ha mostrado un interés teórico en alcanzar una solución negociada con el Gobierno.