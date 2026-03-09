ELN admite responsabilidad en ataque que dejó dos escoltas del senador Jairo Castellanos muertos

Archivo - Colombia.- El ELN confirma su autoría del atentado que mató a dos escoltas del senador Jairo Castellanos - BRASIL DE FATO / FLICKR - Archivo

COLOMBIA, 10 Feb (EUROPA PRESS)

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) asumió recientemente la responsabilidad del ataque sucedido en Arauca, que costó la vida a dos escoltas del senador Jairo Castellanos. La guerrilla explicó que el incidente se originó debido a un incumplimiento de los controles establecidos por ellos mismos en la región, enfatizando que no era su intención afectar al senador ni interferir en sus actividades electorales.

El evento lamentable tuvo lugar en una zona rural del municipio de Fortul, donde el equipo de seguridad de Castellanos, ausente en el momento, fue emboscado por hombres armados. Esta circunstancia resultó en el deceso de Esmely Manrique y Wilmer Leal. Pese a estas declaraciones, el relato oficial del suceso plantea una contradicción, mencionando un enfrentamiento armado provocado por una emboscada contra la comitiva del senador.

El Frente de Guerra Oriental del ELN, a través de un comunicado, expresó su versión de los hechos, sugiriendo que el equipo de Castellanos evadió un retén, lo cual desencadenó el ataque. "No fue nuestro objetivo, tampoco nuestra orientación, atentar contra el senador Castellanos o constreñir sus tareas electorales en la región", reiteró la guerrilla, que al mismo tiempo hizo un llamado a seguir los controles de seguridad implementados, argumentando que son esenciales para la protección dentro del conflicto colombiano.

La guerrilla, además, aseguró que sus acciones no buscan perturbar los procesos electorales próximos, ni afectar negativamente las elecciones de marzo y las presidenciales. Durante el ataque, además de las pérdidas humanas, se produjo el secuestro de tres individuos de la comitiva, que fueron retenidos varias horas antes de ser liberados. Estos viajaban para reunirse con el senador de Alianza Verde, que se encontraba en campaña en el municipio de Yopal.

Este incidente subraya la complejidad y los riesgos del contexto de seguridad en Colombia, en especial en áreas de fuerte presencia de grupos armados ilegales como el ELN, que a pesar de sus declaraciones, sigue generando violencia y perturbación en el país.