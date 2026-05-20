El ELN anuncia un alto el fuego unilateral para el día de las elecciones en Colombia

Archivo - Imagen de archivo de un guerrillero del ELN. - BRASIL DE FATO / FLICKR - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha anunciado este miércoles un alto el fuego unilateral desde el 30 de mayo al 2 de junio, con motivo de la primera vuelta de las elecciones en Colombia el domingo 31 de mayo.

El grupo armado ha trasladado que la decisión viene motivada por "su respeto al libre derecho al voto" y que además no interferirá en el proceso electoral. "Ha quedado claro, una vez más, que el ELN no tiene como política amenazar ni atentar contra candidatos", ha reafirmado la guerrilla.

En ese sentido, la dirección nacional del ELN ha instado a "toda su fuerza combatiente" a abstenerse de emprender "operaciones militares ofensivas" contra las Fuerzas Armadas de Colombia.

Al mismo tiempo, el ELN ha aprovechado el comunicado para aclarar que en los últimos bombardeos del Ejército sobre sus posiciones en el municipio de Tibú, en Norte de Santander, durante la noche del 9 de mayo, "cayeron en el vacío", por lo que no han tenido que lamentar ni muertos ni heridos.

Esta declaración del ELN se suma a las de otros grupos armados, como el narcoparamilitar Clan del Golfo, que en los últimos días han dado a conocer a la opinión pública que no interferirán en el proceso de electoral.

No obstante, desde el Gobierno han puesto en tela de juicio este tipo de declaraciones. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, declaró que si estos grupos armados "son capaces de delinquir y de matar", también lo son de mentir.

En las últimas horas, la campaña electoral ha quedado marcada por el intento de secuestro del senador Alexander López, coordinador del partido Pacto Histórico, la formación del oficialismo por la que concurre el principal favorito de estas elecciones, Iván Cepeda, a su paso por la vía Panamericana, entre Popayán y Cali.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha responsabilizado de estos hechos a las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las disueltas FARC que comanda Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco'.

A dos semanas de las elecciones, Cepeda --que ha estado en todo momento al frente de los sondeos-- lidera con el 35% de los votos ante la conservadora Paloma Valencia, que lograría el 25%, pero que en la segunda vuelta del 21 de junio, gracias a la concentración de fuerzas de la derecha parte con ventaja.