El ELN ataca con drones una estación de policía en el suroeste de Colombia sin dejar víctimas o heridos

Archivo - Se coloca una bandera del frente Comuneros del Sur del ELN durante un acto entre miembros del frente Comuneros del Sur del ELN (Ejército de Liberación Nacional) y el Gobierno colombiano, en Pasto (Colombia), el 19 de julio de 2024. - Europa Press/Contacto/Camilo Erasso - Archivo

MADRID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La gobernadora del departamento de Chocó, Nubia Córdoba-Curi, ha anunciado que la estación de policía de la localidad de Tadó, en el noreste de Colombia, ha sido atacada este sábado con explosivos lanzados desde drones sin dejar víctimas ni heridos, hecho que atribuye al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

"Hoy se han registrado dos ataques con tres cargas explosivas transportadas por drones en la estación de policía de Tadó. En el ataque de Tadó se registraron daños físicos a la infraestructura pero afortunadamente no hay civiles ni policías herido", ha informado la mandataria en una publicación en sus redes sociales.

La gobernadora ha asegurado que el Ejército de Colombia se encuentra "aún repeliendo los ataques", mientras que la Séptima División del Ejército, unas horas después, ha confirmado que se han sostenido combates directos contra integrantes del grupo criminal, "logrando neutralizar un dron empleado durante la acción armada".

"De manera simultánea, fueron neutralizadas 23 acciones terroristas y de propaganda de este grupo criminal, representadas en 17 banderas y seis pancartas puestas sobre las vías Medellín-Quibdó y Quibdó-Pereira", ha añadido el Ejército.

Desde la gobernación han pedido a la ciudadanía que se mantenga lo más alejada posible de las estaciones de policía, y Córdoba-Curi ha aprovechado para recriminar al ELN la indicación a las autoridades de "un aniversario de bloque como excusa para su acción delictiva".

"Rechazamos con vehemencia estos actos criminales y a mansalva que no solo afectan a la fuerza pública sino que atemoriza a toda la ciudadanía. Convocaremos inmediatamente un Comité de Orden Público que permita disponer recursos del fondo de seguridad para inversiones en capacidades antidrones en favor de nuestra Policía Nacional", ha concluido la gobernadora.

El ELN es el último grupo insurgente en Colombia y una de las organizaciones criminales más poderosas de la región. Su expansión y consolidación se ha producido principalmente en Venezuela, donde actúa más como un ejército paramilitar, pero sus actividades de narcotráfico y minería ilegal han hecho que se expanda también a Colombia, donde opera como grupo rebelde perseguido por las fuerzas de seguridad.