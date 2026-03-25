COLOMBIA.- El ELN cesa el paro armado en Chocó, Colombia, una semana después de su inicio

Archivo - El ELN levanta una semana después el paro armado en Chocó, en el oeste de Colombia - BRASIL DE FATO / FLICKR - Archivo

COLOMBIA, 23 Mar (EUROPA PRESS)

El ELN anuncia el cese del paro armado en Chocó tras seis días de restricciones

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) comunicó el levantamiento del paro armado en Chocó, impuesto durante seis días como represalia a la "connivencia" entre las fuerzas del orden y grupos paramilitares, entre ellos el Clan del Golfo. La medida de cese comenzará a regir a partir de la medianoche del lunes, permitiendo nuevamente la libre circulación en los ríos Orpúa, Ijuá y Ocampado en el municipio de Bajo Baudó.

Desde el Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla, el ELN agradeció a los pobladores por acatar las restricciones sin presentarse incidentes. La guerrilla justificó su decisión de limitar el movimiento en la región para prevenir "accidentes de fuego cruzado" y destacar la crítica situación humanitaria del área.

El grupo armado acusó al comandante William Caicedo de facilitar la alianza entre las fuerzas del Ejército y el Clan del Golfo, restringiendo actividades esenciales para los habitantes del área como la caza y la pesca. Además, criticó la falta de acción por parte de los medios de comunicación y la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, a quien señaló de proteger la presencia del Clan del Golfo.

Por otro lado, la gobernadora Córdoba refutó las acusaciones del ELN y enfatizó en las repercusiones negativas de estas restricciones, que afectaron a cerca de 6.000 personas confinadas, vulnerando sus derechos fundamentales. Anunció también el envío de asistencia médica a los afectados y rechazó las calumnias proferidas por la guerrilla, comprometiéndose a afrontar la crisis territorial armada.

Este paro armado fue el primero en Chocó desde el inicio de 2026, en un contexto de conflicto continuo por el control territorial y las rutas de narcotráfico, especialmente en los municipios de Alto, Medio y Bajo Baudó. Siguió a un paro en diciembre, resultado de las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump contra Colombia, posterior a la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro. Aquel evento dejó un saldo de al menos cinco muertos y múltiples afectaciones en una quincena de departamentos.