El ELN declara cese al fuego durante elecciones legislativas y primarias presidenciales del 8 de marzo

COLOMBIA, 23 Feb (EUROPA PRESS)

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció el lunes un cese al fuego unilateral de cara a las próximas elecciones legislativas y las primarias presidenciales, a celebrarse el 8 de marzo, con el fin de garantizar la libertad de voto en la población colombiana. "Es muy importante que el pueblo vote libremente", insistió la guerrilla en un comunicado, reiterando su costumbre de declarar treguas unilaterales durante eventos electorales de los últimos cuatro gobiernos.

Al margen de sus actividades armadas, el ELN se deslinda de acciones que afecten el desarrollo democrático del país y critica las acusaciones que los vinculan con la coacción electoral. "El ELN no es una organización electoral, no participa con candidatos, ni financia campaña alguna como sí lo hace el narcotráfico por medio de decenas de clanes políticos", señaló el grupo, marcando distancia con las dinámicas corruptas del narcotráfico en la política colombiana.

La guerrilla también aprovechó para reiterar su llamamiento a un "acuerdo nacional", expresando su disposición a negociar tanto con el Congreso que resultará de las elecciones de marzo como con el futuro presidente, que será electo el 31 de mayo. Con este gesto, el ELN busca incidir en la necesidad de abordar soluciones que fomenten la democracia, soberanía, equidad y justicia social en Colombia.

El pueblo colombiano se prepara para acudir a las urnas el próximo 8 de marzo, donde no solo elegirán a los nuevos miembros del Congreso sino que también participarán en la elección de candidatos presidenciales dentro de diversas coaliciones, con miras a las elecciones presidenciales del 31 de mayo.