COLOMBIA.- ELN decreta paro armado en Chocó en respuesta a la "complicidad" entre paramilitares y Ejército

Archivo - Colombia.- El ELN inicia un nuevo paro armado en Chocó en respuesta a la "complicidad" entre paramilitares y Ejército - BRASIL DE FATO / FLICKR - Archivo

COLOMBIA, 18 Mar (EUROPA PRESS)

Desde este miércoles, el departamento de Chocó, ubicado en la zona occidental de Colombia, es escenario de un paro armado indefinido iniciado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), marcando el primero de su tipo en la región para el año 2026. Según informó el Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla del ELN, esta medida responde a la "complicidad" observada entre las fuerzas del orden y los grupos paramilitares, particularmente con Pablo Antonio Borja, alias 'Piernas Limpias', líder del Clan del Golfo en ese territorio.

La guerrilla precisó que la semana pasada, miembros del Clan del Golfo, bajo el mando de 'Piernas Limpias', cruzaron los ríos Ocampadó e Ijuá con la cooperación de las tropas del Ejército, situación que, según el ELN, demostró una operación conjunta contra las comunidades locales en beneficio del grupo paramilitar. A raíz de estos eventos, el ELN decretó el paro armado en la región de Bajo Baudó, incluyendo áreas como los ríos Ocampadó, Ijuá y Orpúa, para "evitar accidentes" debido a la dificultad de diferenciar entre embarcaciones civiles y las del grupo armado.

Chocó ha testificado en años recientes una intensa rivalidad por el control de territorio y rutas de narcotráfico entre la guerrilla y otros actores armados, con un saldo de miles de desplazados, en particular en las zonas de Alto, Medio y Bajo Baudó. En respuesta a este último acto de violencia, la gobernadora del departamento, Nubia Córdoba, condenó en redes sociales el "nuevo constreñimiento ilegal", destacando que Santa Rita, una localidad del área, sufrió un ataque a una comisaría justo el día anterior al anuncio del paro armado.

Este es el tercer incidente violento consecutivo en el municipio, lo cual ha llevado a las autoridades a convocar un consejo de seguridad con presencia de todas las fuerzas armadas y el ministerio público para tratar la delicada situación de orden público.

Este paro armado se produce tres meses después de otro anunciado por el ELN en diciembre, como reacción a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia Colombia. Ese paro de 72 horas resultó en la muerte de al menos cinco personas y afectó la cotidianidad en aproximadamente quince departamentos del país, evidenciando ataques, bloqueos de carreteras, explosiones y restricciones a la movilidad de la población civil.