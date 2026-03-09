ELN encontró restos del sacerdote y líder histórico Camilo Torres Restrepo

Archivo - Colombia.- El ELN anuncia el hallazgo de los restos mortales del sacerdote y miembro histórico Camilo Torres Restrepo - YOUTUBE - Archivo

COLOMBIA, 23 Jan (EUROPA PRESS)

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) reveló el pasado viernes el descubrimiento e identificación de los restos del sacerdote y figura histórica Camilo Torres Restrepo, quien perdiera la vida hace sesenta años, en 1966. A través de un documento divulgado en su sitio web, el ELN compartió la noticia expresando que el hallazgo del cuerpo había sido verificado con éxito. "Hoy el Ejército de Liberación Nacional conoce que su cuerpo fue encontrado y verificada su autenticidad, ya la voz empieza a correr y el pueblo colombiano, por el que luchó y ofrendó su vida", comunicó el grupo.

Conocido como el 'cura guerrillero', Torres Restrepo murió a la edad de 37 años en el departamento de Santander, tras caer en una emboscada contra militares. A pesar de haber sido miembro del ELN por un corto periodo de cuatro meses, su previa trayectoria como activista le proporcionó una influencia notable, marcando un contraste con su juventud dentro de una acomodada familia bogotana, donde nació en 1929.

El ELN también hizo alusión a su pasado religioso y académico, manifestando la esperanza de que sus restos "sean respetados y depositados en el Campus de la Universidad Nacional, donde fue capellán, fundador de la Facultad de Sociologíay referente de la juventud universitaria".

Este 2026, al cumplirse sesenta años desde la muerte en combate del querido Comandante en Jefe Camilo Torres Restrepo, su legado sigue vibrante. El ELN recordó las múltiples facetas de Camilo: "sacerdote, sociólogo, hijo, hermano, amigo, compañero, agitador, organizador, investigador, dirigente político nacional, guerrillero (...) Camilo fue un Revolucionario integral, su vida fue un torbellino de acción y compromiso con el pueblo".

Finalmente, el grupo insurgente enfatizó la importancia histórica de este hallazgo. "Camilo ha pasado a la historia y no puede ser borrado, ni usado para fines contrarios a su vida", declaró el ELN, instando a que este "acontecimiento de tal dimensión histórica" no sea "desfigurado ni utilizado para sacar provecho político alguno".