El ELN extiende su propuesta para un "Acuerdo Nacional" al próximo gobierno que surja de las urnas en Colombia

Archivo - Palacio de Nariño, sede de la Presidencia de Colombia - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha extendido su propuesta para construir un "Acuerdo Nacional" al nuevo gobierno que surja de las urnas y asuma el poder el próximo 7 de agosto, mientras que ha rechazado cualquier vínculo con el narcotráfico, en respuesta a la sugerencia del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que el pasado viernes abrió de nuevo la puerta al diálogo con el grupo armado a condición de que éste opte por desmantelar, junto al Estado, "economías ilícitas".

"El ELN ratifica al próximo gobierno que asuma el 7 de agosto del 2026, su propuesta de construir un Acuerdo Nacional, en un proceso amplio y democrático, con la participación de la sociedad", ha señalado el Comando Nacional del ELN en un comunicado difundido en redes sociales, sobre una iniciativa planteada por la guerrilla a Petro en varias ocasiones.

En este sentido, el ELN ha acusado al mandatario de haber "incumplido" lo acordado en la mesa de negociación. "Usando la perfidia para sacar ventajas militares e imponer viejas lógicas buscando la desmovilización, terminó haciendo naufragar el proceso y así, dio rienda suelta a sus amenazas con operaciones militares y bombardeos, con la pretensión de destruir al ELN", ha relatado.

Así, ha afeado a Petro que haya suspendido el diálogo con el grupo cuando este no ha aceptado sus condiciones. "El Estado y sus gobiernos han sido incoherentes en la búsqueda de una salida política al conflicto, que construya paz con trasformaciones estructurales para la sociedad, han querido imponer sus puntos de vista y diseños, pero cuando no se acepta tales imposiciones, desconocen las reglas de juego pactadas y se levantan de la mesa, costumbre recurrente desde 1991", ha lamentado.

El ELN ha recalcado que "negociar no es rendición o sometimiento, es acordar para cumplir lo pactado en función de cambiar la realidad del país, para bien de las mayorías" y "jamás se ha levantado de las mesas establecidas" desde 1989, un extremo defendido "por convicción de paz".

Asimismo, el grupo ha asegurado que "lo que dice lo cumple, no miente, reconoce lo que hace, su política es pública y trasparente para el pueblo y el mundo" y que, en cambio, "para el Estado y el gobierno colombianos se convirtió en política mentir y engañar, doctrina y directriz que reciben desde Estados Unidos".

Por otra parte, ha negado mantenter vínculos con el tráfico de drogas, afirmando que "el ELN no participa en ninguno de los eslabones del narcotráfico". "No somos narcotraficantes ni hacemos parte de cártel alguno y menos tenemos acuerdos con ninguno de ellos. Nuestra historia es limpia y seguiremos impulsando una propuesta alternativa, para la superación de este crítico problema que afecta a la humanidad", ha manifestado.

De este modo, el grupo armado ha respondido a las declaraciones de Petro del pasado viernes, cuando sugirió que podría darse un nuevo proceso de negociaciones afirmando que "si el ELN decide desmantelar con nosotros economías ilícitas se abren de nuevo caminos para la paz".

El ELN ha señalado que se trata de "mentiras" y ha asegurado que éstas "no servirán para encubrir (el) fracaso" de Bogotá y Washington en el combate al narcotráfico. "No hay razones que justifiquen la invencion de mentiras con el propósito de sacar réditos políticos haciéndose las víctimas", ha sostenido.