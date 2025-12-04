ELN libera a 28 personas en Colombia, incluidas cinco menores de edad

Colombia.- Liberadas en Colombia 28 personas, incluidas cinco mujeres menores de edad, por el ELN - DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE COLOMBIA EN X

COLOMBIA, 4 Dec (EUROPA PRESS)

La Defensoría del Pueblo de Colombia confirmó el miércoles la liberación de 28 individuos por parte de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre los cuales se incluyen cinco mujeres menores de edad. "Acompañamos la liberación de 28 personas que estaban secuestradas por el ELN y que fueron entregadas a la Comisión Humanitaria para la Región del Catatumbo, integrada por la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la Misión de la ONU en Colombia", indicaron a través de la plataforma X. Esta liberación se logró con la ayuda de las familias de los rehenes y autoridades locales.

El conjunto de personas liberadas se compone de 17 hombres y once mujeres, de las cuales cinco son menores de edad. Todos ellos aseguran estar "en buen estado de salud" salvo uno, quien tiene problemas debido a una herida en su cuerpo.

Desde la Defensoría se ha hecho un llamado para promover más iniciativas que contribuyan a la disminución del conflicto armado y la violencia en la región. En este orden de ideas, Iris Martín, directora de la institución, manifestó la expectativa de más liberaciones en el futuro, destacando que "La guerra está mal. La vida y la libertad están bien", resaltando la importancia de estas acciones para la paz en el territorio colombiano.