ELN libera a cinco policías colombianos que tenía secuestrados

COLOMBIA, 19 Jan (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Colombia anunció el día de hoy la liberación de cinco de sus uniformados quienes fueron retenidos por el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde el 6 de enero en la región de Catatumbo. Según comunicó la institución a través de sus redes sociales, el rescate de estos agentes se logró gracias al esfuerzo conjunto de la Comisión Humanitaria, constituida por la Defensoría de Colombia, la Iglesia Católica y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas.

Los liberados, identificados como Daniel de Jesús Granada Quiroz, Ramón Alberto Coronel Medina, Edwin Fabián Manosalva Contreras, José Ricardo Carrillo Romero y Carlos Eduardo Barrera, ya se encuentran recibiendo atención médica y el soporte institucional necesario, encontrándose todos en buen estado de salud. El momento de la liberación aconteció en una zona rural del departamento Norte de Santander, en la parte noreste del país, y fue reportado por la emisora colombiana Blu Radio.

La captura de estos agentes se dio mientras viajaban de civil en un autobús de servicio público en la ruta que une a El Zulia con Tibú, específicamente en un sector conocido como El Tablazo. Poco después de su secuestro, el ELN emitió un comunicado anunciando su intención de liberar a los policías, aunque el proceso se extendió durante catorce días antes de concretarse. Este acto de liberación marca un significativo desarrollo humanitario en el contexto del conflicto armado en Colombia, logrado por el compromiso y trabajo de mediadores locales e internacionales.