ELN libera a dos hermanos secuestrados en noreste colombiano

Archivo - Colombia.- Liberados dos hermanos secuestrados por el ELN en el noreste de Colombia - Europa Press/Contacto/El Tiempo - Archivo

COLOMBIA, 21 Jan (EUROPA PRESS)

Dos hermanos secuestrados por el ELN en Arauca, Colombia, fueron liberados el martes, confirmó la Defensoría del Pueblo a través de sus plataformas en redes sociales. Los hermanos Hugo y Luis González Godoy, quienes cayeron en manos del grupo guerrillero el pasado 9 de enero cerca de la frontera con Venezuela, en una zona rural del municipio de Tame, regresaron a la libertad gracias a una "misión humanitaria" llevada a cabo en conjunto con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Iglesia católica.

En el marco de este suceso, la Defensoría del Pueblo exigió a los grupos armados la liberación "de manera inmediata e incondicional" de todas las personas que aún permanecen secuestradas. Desde inicios del año 2026, se registran cinco secuestros en el departamento de Arauca, atribuidos a grupos armados.

Además, el ELN secuestró el 6 de enero a cinco policías en el municipio de Tibú, Norte de Santander, mientras viajaban en un vehículo de servicio público. La guerrilla argumenta su acción acusando a la Policía de Tibú de brindar "apoyo y protección" al "Frente 33", una banda narcoparamilitar de las disidencias de las FARC, "por orden presidencial".