El ELN niega cualquier vínculo con el asesinato del senador Uribe y acusa a Petro de "mentir descaradamente"

El presidente niega haber acusado al ELN y reitera que los indicios apuntan a la Segunda Marquetalia

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El comandante de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Antonio García, ha negado este lunes cualquier responsabilidad del grupo armado en el atentado del pasado 7 de junio en Bogotá contra el senador y precandidato presidencial conservador Miguel Uribe, que finalmente ha fallecido hace poco más de una semana, después de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, haya apuntado en diferentes ocasiones al ELN como "probable" autor del asesinato.

"El ELN resulta acusado por el presidente de un acto que no ejecutó. Pues el ELN, cuando hace algo, tiene el valor de responder", ha asegurado en un comunicado en el que ha acusado al mandatario colombiano de "atreverse a mentir de manera descarada, diciendo que el ELN está comprometido con el narcotráfico".

García se ha hecho eco de las palabras vertidas por Petro la semana pasada cuando afirmó: "El ELN también aquí está asesinando colombianos. Y es probable, no puedo afirmarlo, que sea el autor del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay por dinero".

En este sentido, ha considerado que con estas declaraciones, que ha descrito como "trabalenguas o traba-verdades", el presidente "trata de dejar en el imaginario de la gente que fue el ELN el autor del asesinato" del precandidato presidencial del Centro Democrático.

"Así de fácil y como por el encanto de unas cuantas palabras armadas en un trabalenguas", ha agregado, tras criticar que Petro "es consciente que (la autoría) no está confirmada (y) no espera a la investigación".

El líder del ELN ha sostenido además que el presidente "sin duda se presta a los planes imperialistas norteamericanos" y que "algo le está pagando a los gringos con estas mentiras", al tiempo que le ha pedido "responsabilidad con la historia y no ser vedette para los medios de desinformación".

Además, ha denunciado que el "dolor (por la muerte de Uribe) se manipula, (...) malintencionadamente se trata de achacar al ELN" así como para obtener rédito electoral y ha apuntado a que el padre de la víctima, el expolítico Miguel Uribe Londoño, "por sus vínculos y acciones, 'non sanctas', con o contra algunos esmeralderos terminó colocando en grave riesgo a su hijo".

Por su parte, Petro ha asegurado en su cuenta de la red social X que "nunca" ha hecho tales acusaciones y ha instado al grupo armado a "leer más que la prensa, directamente (sus) discursos".

"No hablo por hablar. Los indicios muestran una vía hacia la Segunda Marquetalia, con asiento en Venezuela y Colombia; es probable que le hayan pagado a la Segunda Marquetalia por asesinar al senador", ha señalado sobre esta disisencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Petro ha afirmado eso sí que los dos grupos armados "están en guerra abierta contra el Gobierno, están en una oposición armada". "Las dos están centradas en las economías ilícitas, han entrado en guerra entre sí, después de la trampa que el ELN le puso a la Segunda Marquetalia en territorio venezolano", ha concluido.

La Segunda Marquetalia denunció a principios de agosto ser víctima de una emboscada por parte del ELN, a quien acusó de perpetrar un ataque con explosivos cuando ambos grupos iban a mantener un encuentro, matando así a uno de sus cabecillas José Sierra Sabogal, alias 'Zarco Aldinever', vinculado por Bogotá precisamente en el asesinato del senador Uribe.