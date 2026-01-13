ELN solicita un "acuerdo nacional" para resolver conflicto ante "agresiones imperialistas"

Archivo - El ELN pide un "acuerdo nacional" para superar el conflicto en un contexto de "agresiones imperialistas" - Europa Press/Contacto/Camilo Erasso - Archivo

COLOMBIA, 12 Jan (EUROPA PRESS)

En Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha lanzado una propuesta para fomentar un "acuerdo nacional" ante la crisis estructural y el conflicto que vive el país. La iniciativa, presentada dentro del contexto electoral, busca iniciar un debate que, con la llegada del nuevo gobierno, permita la elaboración de dicho acuerdo con una participación activa de la sociedad.

La delegación negociadora de paz del ELN, mediante un comunicado, enfatizó la importancia de que este acuerdo se convierta en un "mandato constitucional", respetado por futuros gobiernos sin importar su orientación política. Entre los objetivos prioritarios del acuerdo se incluyen políticas de soberanía nacional y popular, la erradicación de la pobreza, la corrupción y el paramilitarismo, además de impulsar un nuevo modelo económico que responda a las necesidades de la población y las comunidades.

Además, se señala la urgencia de enfrentar el narcotráfico con la colaboración de las comunidades y de contar con unas Fuerzas Armadas dedicadas a la protección de la diversidad política y los valores democráticos y soberanos del país.

Este llamado se da en un momento en que Colombia y el mundo atraviesan por una situación complicada, marcada por las tensiones internacionales y los recientes movimientos políticos, como la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por Estados Unidos. Este escenario global, según el ELN, justifica la necesidad de un compromiso más fuerte hacia la soberanía en América Latina, especialmente ante los desafíos que enfrentarán con las elecciones legislativas y presidenciales previstas para 2026.

El contexto internacional que rodea esta propuesta incluye también la reciente comunicación entre el presidente colombiano, Gustavo Petro, y el ex presidente estadounidense Donald Trump, quienes discutieron realizar acciones conjuntas contra el ELN y abordaron temas como la situación en Venezuela y el narcotráfico. Esto, tras las declaraciones polémicas de Trump sobre la posibilidad de intervenir militarmente en Colombia y las respuestas de Petro, quien mencionó la posibilidad de retomar las armas ante lo que consideró "amenazas ilegítimas".

La proposición del ELN busca no solo abordar las crisis internas de Colombia, sino también fortalecer su posición y autonomía en un contexto internacional convulso, aplicando medidas que aseguren el bienestar y la justicia social para la mayoría de la población colombiana, proyectando la construcción de un futuro democrático y justo.