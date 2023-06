Colombia.- Los equipos de búsqueda aclaran que los menores perdidos en Colombia no fueron vistos: "Fue un malentendido"

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Los cuatros menores desaparecidos --entre ellos un bebé de once meses-- en la selva colombiana no han sido aún localizados, según ha confirmado Edwin Paky, miembro de la comunidad indígena que participa en las labores de búsqueda, después de algunas informaciones aseguraran que ya se sabía de ellos. "Los niños no han sido vistos, hubo un malentendido", ha dicho.

Hasta el presidente de Colombia, Gustavo Petro, -- si bien después rectificó -- celebró en redes sociales la noticia de que los menores habían sido vistos, después de que se cumplan ya más de dos semanas desde que la avioneta en la que viajaban sufriera un accidente entre los departamentos de Guaviare y Caquetá.

"Los puestos de salud de Cachiporro y los otros puestos de salud se comunican por radioteléfono, por lo que no se escuchan bien las voces. El promotor escuchó mal, entendió que eran los niños, cuando se trataba de cuatro de nosotros, nos confundió y dio mal la información", ha contado Paky a Caracol Radio.

"A los niños no los han visto", ha zanjado Paky, quien ha explicado que es improbable que se hayan podido ser vistos pues están en plena selva amazónica, en donde no hay asentamientos de personas en kilómetros a la redonda.

No obstante, sostiene que a pesar de la corta edad de los desaparecidos, la hostilidad del terreno y el tiempo transcurrido, hay esperanzas de dar con ello, por algunas de las pistas que han encontrado.

"En el campamento que encontramos el día martes nos dimos cuenta de que ellos estaban vivos, esa es la moral de seguirlos buscando. Ellos identifican especies y alrededor de los árboles hay varias señales de que estuvieron buscando pepas para comer", ha asegurado esta persona.