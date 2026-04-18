Ernesto Samper ensalza a España como "único país de Europa que entiende el problema migratorio"

El expresidente de Colombia Ernesto Samper en la segunda jornada de la GPM en Barcelona este sábado - KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)

El expresidente de Colombia Ernesto Samper ha ensalzado a España como "el único país de Europa que entiende el problema migratorio", ya que no se solucionará el problema de exclusión de Lationamérica sin defender la ciudadanía global, ha advertido.

En su intervención en el Global Progressive Mobilisation (GPM) en Fira de Barcelona Gran Via, en L'Hospitalet de Llobregat, ha reivindicado la ciudadanía como una "garantía de derechos, sin importar de donde vengan" las personas.

"No puedo entender un mundo en el que se defiende la libre movilización de todo excepto la de las personas", ha lamentado Samper.

También ha recordado la proliferación de gobiernos progresistas a finales de los años 90 en Latinoamérica, conocida como Marea Rosa, y ha dicho que el Gobierno de España está marcando el "camino" que deben seguir a partir de ahora.

También ha pedido no caer en el 'wokismo' que, a su juicio, condenó la campaña de la excandidata demócrata a las elecciones estadounidenses Kamala Harris, y unir la lucha contra la discriminación con la de la redistribución mediante "un factor que las identifica, que es la clase".