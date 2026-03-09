España extradita a 'Mono Gerly', señalado como cabecilla financiero del ELN, tras confirmación de Petro

Archivo - Petro confirma la extradición desde España de 'Mono Gerly', presunto líder financiero del ELN - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden - Archivo

COLOMBIA, 25 Feb (EUROPA PRESS)

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la extradición a Colombia de Gerly Sánchez Villamizar, conocido como 'Mono Gerley', quien es señalado como el líder financiero de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de una organización catalogada por el mandatario como 'junta del narcotráfico'. Desde España, donde fue capturado, Sánchez Villamizar será enviado a Colombia para que se investiguen a fondo sus conexiones y actividades criminales.

"Se logró la extradición al país desde España del señor Gerley Sánchez Villamizar quien opera hoy como miembro de la Junta del narcotráfico. Espero una profunda investigación de sus nexos y actividades en Colombia", expresó Petro a través de sus redes sociales, adjuntando el documento emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España que confirma la extradición del criminal.

La captura de 'Mono Gerley' se llevó a cabo a finales de 2025 en territorio español, resultado de una operación coordinada entre las fuerzas de seguridad de Colombia y España. Antes de que concluyera ese mismo año, el presidente Petro criticó a la Fiscalía por no haber acelerado la solicitud de extradición de Sánchez Villamizar, señalado como una pieza clave en la estructura financiera del ELN.

'Mono Gerley' desempeñó un papel importante dentro del ELN, específicamente en el Frente de Guerra Oriental, donde se encargó de labores relacionadas con el lavado de activos procedentes del narcotráfico, la extorsión, entre otras actividades ilegales. Además, se le atribuye la financiación de atentados mediante el uso de empresas fachada y redes de operación tanto dentro como fuera de Colombia.