España traslada su solidaridad al Gobierno de Colombia tras el accidente del avión militar que dejó 66 muertos

(I-D) El ministro de Exteriores, José Manuel Albares , durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 10 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto (RD) que garantiza el acceso a atención - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

España ha trasladado su solidaridad al Gobierno de Colombia por el trágico accidente de un avión militar en el departamento de Putumayo, al sur del país, que ha dejado al menos 66 personas fallecidas y otras 70 han resultado heridas.

"Hacemos llegar nuestro sentido pésame al Gobierno y a las familias de los fallecidos y nuestros deseos de una rápida recuperación a los heridos", ha expresado el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a través de un comunicado.

El avión accidentado, donde viajaban 128 pasajeros a bordo, se trababa de una aeronave C-130 Hércules que estaba cubriendo la ruta Puerto Leguízamo-Puerto Asís y sufrió un accidente "poco después del despegue", cayendo a tierra "a aproximadamente un kilómetro y medio del aeródromo".

En la aeronave se encontraban once tripulantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 115 hombres del Ejército Nacional y dos de la Policía Nacional. El propio ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, tras mantener una reunión con la cúpula militar y policial sobre el siniestro, ha asegurado que la aeronave "se encontraba de aeronavegabilidad y la tripulación estaba debidamente cualificada", así como que, por el momento "no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales".