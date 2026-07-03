De la Espriella aborda con Herzog el "restablecimiento" de las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Isabella Bobadilla

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha sostenido este jueves una llamada telefónica con su par en Israel, Isaac Herzog, en la cual ambos líderes han conversado sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

"Israel y Colombia empiezan a recomponer relaciones", ha indicado la Oficina de Prensa del mandatario ultraderechista en un comunicado en el que ha precisado que en dicha conversación ambos mandatarios ahondaron en la "importancia de restablecer" las relaciones entre sus países, amén de "fortalecer los vínculos históricos de amistad, cooperación y entendimiento entre las dos naciones".

De este modo, reza el comunicado, el "nuevo gobierno de la Patria Milagro" empieza a "recuperar el lugar de Colombia en el mundo, reconstruyendo relaciones con aliados estratégicos sobre la base del respeto, la confianza, la seguridad, la cooperación y la defensa de la libertad".

Por su parte, Herzog ha manifestado en un mensaje en redes sociales su "interés" en que ambos trabajen juntos en pro de "volver a encarrillar las relaciones entre Israel y Colombia", a la par que ha invitado a De la Espriella a visitar Israel "una vez que asuma el cargo" de nuevo inquilino de la Casa de Nariño.

Fue en mayo de 2024 cuando el presidente saliente colombiano, Gustavo Petro, anunció la ruptura de los lazos diplomáticos con Israel, al calor de la postura de Bogotá sobre el conflicto entre Israel y Palestina y, en específico, sobre la situación en Gaza desde 2023.

"Colombia no puede ser cómplice ni guardar silencio manteniendo relaciones diplomáticas con un Gobierno que se comporta de esa manera y enfrenta tan graves acusaciones de la comisión de un genocidio, crímenes de guerra y violaciones al Derecho Internacional Humanitario", señalaba entonces en un comunicado el Ministerio de Exteriores latinoamericano en el cual se precisaba que la ruptura de relaciones se haría efectiva a partir del 2 de mayo de ese mismo año.