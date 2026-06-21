De la Espriella advierte del "exceso de confianza" en la segunda vuelta de las presidenciales de Colombia

Archivo - El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella (archivo) - Europa Press/Contacto/Camilo Moreno - Archivo

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato presidencial colombiano de extrema derecha, Abelardo de la Espriella, ha apelado a la movilización del electorado para no "pecar" de "exceso de confianza" en la segunda vuetla de las elecciones que se celebra este domingo, en la que se enfrenta la candidato oficialista y de izquierda Iván Cepeda.

"No podemos pecar por exceso de confianza. El partido no se acaba hasta que se pita el final", ha afirmado De la Espriella durante una entrevista publicada en la noche del sábado, apenas doce horas antes de la apertura de las urnas, prevista para las 8.00 horas.

El candidato ha realizado estas declaraciones enfundado en la camiseta de la selección colombiana de fútbol coincidiendo con la celebración del Campeonato Mundial de fútbol. "Invito a los colombianos a llevar la camiseta de la selección Colombia a las urnas", ha apelado con su habitual retórica nacionalista.

De la Espriella confía en lograr la victoria con "alrededor de trece millones y medio, catorce millones de votos". "Tres millones más con la gente que no votó y va a votar, y con la transferencia que se realizó de otras candidaturas", ha argumentado.

"Estoy agradecido con Dios y con la vida por haberme dado esta gran oportunidad (...). Estoy tranquilo, pero concentrado. Hay que estar ahí encima, estamos enfrentados a una mafia, a una banda criminal que está usando el presupuesto del Estado para comprar conciencias", ha planteado.

"Estamos enfrentados a una mafia radical de izquierda que se aferra al poder. No es fortuito que en las regiones del país estén mandando los ilegales. Eso es un plan. Empoderar a los bandidos", ha añadido.

Además, ha rechazado las acusaciones de que vaya a eliminar organismos estatales. "Han dicho que voy a acabar hasta con el nido de la perra, lo cual es falso", ha asegurado e incluso ha anunciado que no solo no eliminará el subsidio para adultos mayores, sino que lo subirá a 400.000 pesos mensuales (unos 100 euros).

El candidato ultraderechista ha censurado las "mentiras" de la campaña. "Nos estamos enfrentando al mal en gen. Esa gente es mala de verdad", ha espetado, al tiempo que ha apelado a las Fuerzas Armadas en el caso de que el presidente Gustavo Petro no reconozca el resultado de la votación. "Esa Constitución que nosotros vamos a honrar desde el Gobierno prescribe claramente, que en caso de que el Gobierno desconozca el orden constitucional, el Ejército debe intervenir para restaurarlo", ha señalado.

Ha recordado así el juramento militar, que no es para "favorecer al régimen que se quiere quedar a través de su heredero".