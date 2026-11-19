Archivo - Abelardo de la Espriella. - Sebastian Barros / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado este jueves un nuevo bombardeo sobre un "objetivo narcoterrorista" sin especificar, en la que es la décima operación militar de este tipo en poco más de tres meses desde que asumió el cargo, marcando distancias con la estrategia de paz total del anterior gobierno.

"Nuestra Fuerza Aérea acaba de realizar un bombardeo contra un objetivo narcoterrorista en el departamento del Valle del Cauca", en el suroeste de Colombia, ha informado en un mensaje en redes sociales, en el que ha aplazado los detalles para las próximas horas "una vez consolidada la información operacional".

Los ataques aéreos han estado cayendo desde casi el primer día que De la Espriella se instaló en Casa Nariño, con los tres de ellos en tres semanas. A la espera de confirmarse el objetivo, en Valle del Cauca confluyen diversos grupos armados debido a su posición estratégica como corredor hacia el Pacífico y otras rutas del narcotráfico que conectan con el vecino departamento de Cauca.

La disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC que comanda 'Iván Mordisco', la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el narcoterrorista Clan del Golfo, así como otras organizaciones de carácter local que tejen sus alianzas con estas más grandes, cohabitan a la gresca en esta región.

De acuerdo con algunas informaciones de la prensa colombiana, aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana han sobrevolado áreas rurales de los municipios de Tuluá, Palmira, Buga y El Cerrito, en donde el Frente Adán Izquierdo del EMC y el Frente 57 Yair Bermúdez --una escisión del primero-- mantienen una disputa territorial.

Hasta el momento, son al menos 73 las personas que han muerto bajo los ataques aéreos del Ejército colombiano, entre ellos algunos menores de edad, quienes habían sido reclutados por estas organizaciones armadas.