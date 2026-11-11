De la Espriella anuncia un "despliegue total" para rescatar a esposa de un alcalde secuestrada en La Guajira

Archivo - El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella (archivo) - PRESIDENCIA DE COLOMBIA - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, ha anunciado este miércoles un "despliegue total" de la Fuerza Pública para rescatar sana y salva a la esposa del alcalde de Uribia, que ha sido secuestrada esta madrugada, en un episodio en el que se apunta a miembros del ELN.

"Despliegue total de la Fuerza Pública para rescatar a la esposa del alcalde de Uribia", ha recalcado el presidente colombiano en un mensaje en redes sociales tras denunciar que esta persona fue secuestrada a las 6:10 horas en el departamento de La Guajira.

"Desde el primer momento ordené el despliegue total de nuestra Fuerza Pública y la activación de un plan candado para impedir que los secuestradores crucen la frontera y trasladen a la víctima a territorio venezolano", ha asegurado. "He ordenado emplear todas las capacidades del Estado para dar con su paradero, rescatarla sana y salva y llevar a los responsables ante la Justicia", ha añadido.

De la Espriella ha sido cauto al señalar que las autoridades están "verificando" la autoría de la acción, si bien "las primeras informaciones apuntan a la participación del ELN".

Del mismo modo se ha solidarizado con el regidor de Uribia y su familia "en estos momentos de angustia".