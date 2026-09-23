De la Espriella anuncia la detención de 76 implicados con el grupo narcoparamilitar Los Pachenca

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia. - Luisa Borja Luna / Zuma Press / Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado este miércoles la detención de "cerca de 76 personas" por su relación con las narcoparamilitares Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidas como Los Pachenca, en una operación desplegada en cuatro departamentos del norte del país.

Las detenciones llegan unos días después de que las fuerzas de seguridad hayan abatido a dos de los cabecillas del grupo, como son José Luis Pérez Villanueva, alias 'Cholo'; o Naín Andrés Pérez Toncela, alias 'Bendito Menor', a quien De la Espriella se refirió como "uno de los criminales más peligrosos del país".

De la Espriella ha informado de que ha dado instrucciones oportunas para que todas estas personas que han sido detenidas en los departamentos de La Guajira, César, Magdalena y Atlántico, sean enviadas a pabellones de máxima seguridad en cárceles de otras regiones distintas del país, a fin de evitar su influencia.

"No permitiré que quienes delinquen en estos departamentos permanezcan recluidos allí y sigan ordenando desde las cárceles revueltas, extorsiones y asesinatos", ha apuntado el presidente colombiano.

Esta semana, al menos siete integrantes de Los Pachenca, entre ellos 'Cholo', considerado el segundo al mando y responsable de las finanzas del grupo, han sido abatidos en una operación de las fuerzas de seguridad en la zona rural de Santa Marta, en el departamento de Magdalena.

Los Pachenca surgieron en la primera década de los años 2000 como una escisión de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y adoptaron su nombre de quien fue su primer cabecilla, Jesús Aguirre Gallego, alias 'Chucho Pachenca', abatido por las autoridades en junio de 2019.

La nomenclatura de ACSN es un intento de presentarse ante la opinión pública como un actor político-militar, una maniobra recurrente entre otros grupos armados, principalmente aquellos de carácter narcoparamilitar, a fin de adquirir otro estatus legal de cara a una eventual negociación con las autoridades.

Actualmente, están comandadas por Fredy Castillo Carrillo, alias 'Pinocho', a quien el presidente De la Espriella ha puesto ya en el punto de mira. "Los vamos a mandar al infierno en una bolsa", dijo recientemente.