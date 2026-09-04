De la Espriella anuncia la muerte del cabecilla de las ACSN tras un operativo en el norte de Colombia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, junto a la cúpula militar - Europa Press/Contacto/Luisa Borja Luna

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado este viernes la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias 'Naín' o 'Bendito Menor', cabecilla del grupo narcoparamilitar las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) tras un operativo conjunto de la Policía y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) en el departamento de La Guajira.

"Gracias a una operación impecable realizada por nuestra Policía Nacional por un comando especial de la DIJIN, se dio de baja a uno de los más peligrosos delincuentes de nuestro país, alias 'Naín' o 'Bendito Menor', ha explicado el mandatario colombiano junto a la cúpula militar en un vídeo publicado en redes sociales.

De la Espriella ha afirmado así que este "terrorista" que, tenía a la Guajira y al Caribe colombiano amenazados por el "narcotráfico, la extorsión y la presión a la población", ya no seguirá delinquiendo porque "le cayó la mano de hierro del Estado".

"En el Gobierno de 'El Tigre', la gente de bien no volverá a sentir miedo; los que tienen que sentir pánico y terror son los delincuentes porque aquellos que no se sometan, terminarán de esta forma. No vamos a permitir que los narcoterroristas dobleguen a la población y le metan miedo a la gente", ha asegurado.

El mandatario colombiano ya afirmó en julio que 'Naín' era considerado un "objetivo de alto valor" para su gobierno, advirtiendo que sus fuerzas serían "implacables" con aquellos que "siembran violencia y muerte" en el país latinoamericano.

El operativo conjunto se llevó a cabo en la madrugada del jueves en Riohacha, La Guajira. Según el Ministerio de Defensa colombiano, las fuerzas de seguridad lograron también neutralizar a alias 'La Bebecita', su pareja sentimental, así como a 'El Tío' y 'Casiloco', dos de sus más destacados lugartenientes.

De la Espriella anunció a finales de agosto el fin del diálogo instaurado con las guerrillas de alias 'Calarcá', los Comandos de la Frontera y las ACSN, una iniciativa liderada por el expresidente Gustavo Petro para lograr la "paz total" en el país.

Las ACSN, conocidas históricamente como 'Los Pachenca', ya anunciaron la suspensión provisional de las negociaciones de paz con el Gobierno colombiano después de los intensos combates ocurridos en abril de 2025, tras alegar "pérdida de la confianza construida en los acuerdos establecidos en los diálogos sociales".

El grupo, que opera principalmente en la Sierra Nevada de Santa Marta y en zonas adyacentes de los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar, nació tras la desmovilización de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), heredando la infraestructura y el dominio territorial del antiguo Bloque Resistencia Tayrona, controlado históricamente por Hernán Giraldo, alias 'El Patrón'.