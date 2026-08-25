De la Espriella anuncia protección para la excandidata de Pacto Histórico que sufrió un tiroteo

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante una reunión tras el terremoto registrado en Cali. - Europa Press/Contacto/[e]COLPRENSA

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado este martes que se ofrecerá la protección necesaria a la excandidata de Pacto Histórico Naylea Barros que fue víctima de un tiroteo este lunes en la ciudad de Santa Marta, en el norte del país.

"Acabo de hablar con el comandante de la Policía de Santa Marta para pedirle una investigación exhaustiva que permita esclarecer lo ocurrido con Naylea Barros, excandidata a la Cámara por el Pacto Histórico", ha indicado el dirigente colombiano en un mensaje en redes sociales respecto al atentado sufrido por la política del partido del expresidente Gustavo Petro.

En este sentido, ha avanzado que tomará "las medidas que correspondan" de acuerdo a los informes que reciba, pero como primera medida "se dispondrá la protección necesaria" a Barros "mientras se esclarecen las circunstancias del caso".

"El Gobierno actuará con responsabilidad, sin anticipar conclusiones, verificando los hechos y garantizando los derechos de todos, incluyendo los de la oposición, que tendrá plenas garantías en la Era del Tigre", ha afirmado De la Espriella, conocido con el sobrenombre de 'el tigre'.

TIROTEO DEL COCHE DE UNA EXCANDIDATA

Según ha denunciado la periodista y excandidata en las elecciones, sufrió el tiroteo de su coche particular cuando circulaba por la ciudad de Santa Marta, episodio que se saldó sin daños físicos.

En un comunicado, ha relatado que el vehículo fue atacado por desconocidos que "realizaron varias detonaciones de arma de fuego contra el vehículo". "Los disparos impactaron el vidrio trasero izquierdo, justo detrás del asiento donde yo había estado minutos antes, antes de dejar a mis padres y cambiar de posición dentro del vehículo", ha añadido.

Barros afirma que este hecho "se suma a más de tres meses de amenazas, hostigamientos e intimidaciones que también han recaído sobre personas cercanas a mí". Por ello, ha expresado su rechazo categórico a "cualquier forma de violencia" y ha demandado una investigación exhaustiva de este atentado.

"Me rehúso a creer que este país, ha preferido el odio por encima de la vida. La violencia no puede ser utilizada para silenciar a quienes pensamos diferente. Seguiré ejerciendo mi labor periodística, política y social, porque defender la vida, la democracia y la dignidad, no puede ser motivo de persecución", ha denunciado.