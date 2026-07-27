De la Espriella anuncia que su toma de posesión tendrá lugar en Cali

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Camilo Moreno

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado este domingo que su toma de posesión tendrá lugar en la ciudad de Cali y no en la de Popayán, dado que existen restricciones en el aeropuerto de esa urbe a causa de la actividad volcánica del Puracé, que ha aumentado en los últimos días sus emisiones de ceniza.

"Inicialmente había previsto realizarla en Popayán (...) Sin embargo, las condiciones climáticas derivadas de la actividad volcánica en el suroccidente del país y las afectaciones que la caída de esa ceniza puede generar sobre la operación aérea y logística del evento me obligan a tomar una decisión responsable", ha explicado el jefe entrante del Estado colombiano en un discurso en redes.

Arguyendo que esta decisión le permitirá "garantizar las condiciones necesarias" para que haya un acto de posesión "seguro, organizado y a la altura del significado que representa para Colombia", De la Espriella ha solicitado a la Cámara de Representantes que convoque la sesión plenaria para su investidura, prevista para el próximo 7 de agosto, en la ciudad de Cali.

En esa misma intervención, el nuevo mandatario ha avanzado que trasladará la sede permanente de Presidencia al Palacio de San Carlos de Bogotá, lugar en el que actualmente se encuentra el Ministerio de Exteriores del país. De ese modo, ha agregado, la Casa de Nariño pasará a convertirse en un "museo abierto".

"No voy a despachar desde la Casa de Nariño, pero voy a ir a Bogotá", ha explicado De la Espriella añadiendo haber dado instrucciones a su ministra de Cultura, Paola Holguín, de que "se vuelva la Casa de Nariño un museo abierto al público".

Al hilo, el jefe del Estado entrante ha puesto de manifiesto su intención de que la Presidencia también tenga "sedes alternativas" en las ciudades de Medellín y Cali dado que, ha esgrimido, "Colombia se construye desde sus regiones".

Poniendo el foco en la capital colombiana, De la Espriella ha informado que ha adoptado la decisión de designar a un "gerente especial" para Bogotá, cuya función será "enlazar todos los asuntos pendientes que dejó sin resolver el nefasto Gobierno que ya, gracias a Dios, casi se va".

"Pondré un equipo especial bajo la batuta de un gerente especial que ponga al día todas las ejecuciones que Bogotá no ha recibido de la nación", ha aseverado prometiendo que su administración "se pondrá al día con todos los problemas pendientes" de la ciudad, siendo la "seguridad" lo primero, seguido del "transporte masivo y la movilidad".