De la Espriella asegura avances para que EEUU acceda a suspender sus aranceles a Colombia

Abelardo de la Espriella - Europa Press/Contacto/Andres Moreno

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha asegurado que el Gobierno de Estados Unidos tiene "toda la disposición" para acceder a su petición de suspender temporalmente los aranceles impuestos a su país, tras una conversación telefónica que ha mantenido este martes con el secretario de Estado, Marco Rubio.

"Le reiteré mi solicitud para que sean suspendidos temporalmente los aranceles que afectan a los productos colombianos. Hay que surtir un trámite para lograrlo y existe toda la disposición por parte del Gobierno de Estados Unidos para avanzar en ese propósito", ha señalado en redes sociales, donde ha descrito como "muy fructífero" el diálogo con Rubio.

El ministro de Comercio de Colombia, Mauricio Gómez, tiene previsto viajar este mismo martes a Washington para ponerse "personalmente al frente de este tema" por orden del mandatario.

De la Espriella ha trasladado asimismo "todo el apoyo" brindado por la Administración Trump tras el terremoto de 7,4 registrado en el centro y oeste de Colombia el pasado 10 de agosto y que ha dejado hasta el momento más de 300 muertos: "ayuda económica, asistencia humanitaria y equipos de rescatistas".

"También le ratifiqué nuestra determinación de fortalecer la histórica y trascendental alianza entre Colombia y los Estados Unidos. Hoy, más que nunca, Colombia y Estados Unidos deben estar unidos", ha remachado.

Sus declaraciones llegan días después de solicitar a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que suspendiera "temporalmente" los gravámenes a las exportaciones "con el fin de aliviar a los empresarios" que han sufrido los estragos del seísmo.