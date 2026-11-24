Archivo - Un integrante de la guerrilla de las FARC-EP. - Sebastian Marmolejo / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha arremetido contra el Acuerdo de Paz firmado hace diez años entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al que ha calificado de "falsa paz" y "bodrio", denunciando el elevado coste económico de su implementación y responsabilizando a la gestión del anterior Ejecutivo de Gustavo Petro de "la ruina" del país.

"A propósito de los diez años del bodrio que significó el Acuerdo de La Habana con los narcoterroristas de las FARC, conviene recordarles a los colombianos cuánto nos ha costado la falsa paz", ha manifestado el mandatario a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

Según las cifras expuestas por el jefe de Estado, en la última década se han asignado 178,59 billones de pesos colombianos (alrededor de 46.550 millones de euros) a la implementación de lo pactado, de los cuales 109,34 billones (unos 28.500 millones de euros) corresponden al periodo comprendido entre 2023 y 2026, además de 4,53 billones de pesos (unos 1.180 millones de euros) destinados exclusivamente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Frente a este gasto, De la Espriella ha cuestionado los resultados obtenidos tras una década, señalando la existencia de más de 350.000 hectáreas de cultivos de coca, más de 28.000 integrantes en grupos armados y un incremento en el reclutamiento de menores que, según sus datos, pasó de 130 casos registrados en 2016 a 625 en 2024, además de advertir de que apenas el 36,9% de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) han sido finalizados.

"Con semejante cantidad de plata, Colombia habría podido avanzar mucho más en la reparación integral de las víctimas y aliviar considerablemente el hueco fiscal que hoy enfrentamos", ha sostenido el presidente colombiano, quien ha atribuido la actual situación financiera del país a "la falsa paz, el despilfarro de recursos públicos y los escándalos de corrupción durante el Gobierno de Petro".

Finalmente, el mandatario ha exigido transparencia sobre el destino de estos fondos públicos para esclarecer responsabilidades por posibles irregularidades. "Los colombianos merecen saber en qué se utilizó cada peso y quiénes deben responder por las irregularidades que se encuentren. La paz se mide en resultados, no en discursos ni en burocracia", ha concluido.