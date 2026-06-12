De la Espriella carga contra Cepeda tras su denuncia por paramilitarismo: "Payaso, te voy a derrotar"

Archivo - Abelardo de la Espriella. - Europa Press/Contacto/Andres Lozano - Archivo

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha respondido con dureza a su rival en la segunda vuelta del 21 de junio, Iván Cepeda, después de que anunciara que le denunciara pos sus supuestos vínculos con grupos paramilitares. "Mira como tiemblo, payaso", ha faltado.

En su tono y estilo habitual, De la Espriella ha pretendido restar importancia a las acusaciones de Cepeda, las cuales ha calificado de "falsos procesos judiciales" del pasado, que ya fueron investigados por la Justicia colombiana.

"La Justicia colombiana se pronunció, pero sale a ser tremenda alharaca porque sabe que yo hace una semana lo denuncié ante la Secretaría de Estado, en Estados Unidos, por la narcopolítica", ha dicho en un vídeo publicado en redes sociales.

De la Espriella también ha cuestionado que Cepeda pretenda presentar esa denuncia ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) ya que no tiene competencia alguna. "¿Qué clase de locura es esa?", se ha preguntando el candidato ultraderechista, favorito para la cita definitiva del 21 de junio.

"Estoy asustadísimo con tus falsas denuncias, payaso. Te voy a derrotar y te vamos a recoger para siempre. Tú sí eres un bandido, colaborador de delincuentes", ha arremetido, acusándole de haber estado al servicio durante las tres últimas décadas de las guerrillas colombianas, como las FARC o el ELN.

"Eso lo sabe el país entero. Así que recógete y prepárate porque te voy a derrotar y te voy a hacer pagar todo el daño que has hecho, bandido", ha insistido en su furibunda respuesta el candidato de ultraderecha, al que se ha venido recordando su vinculación con figuras del paramilitarismo y la narcopolítica durante la campaña.

En ese sentido, la denuncia de Cepeda responde a esos supuestos vínculos con varios jefes de las ya extintas Autodefensa Unidas de Colombia (AUC). El candidato del oficialismo convocó una rueda de prensa este jueves para anunciar que denunciará a su oponente por delitos de financiación del terrorismo, asociación para delinquir y relación con grupos paramilitares.

Cepeda detalló el entramado en el que supuestamente De la Espriella habría participado primero financiando a estos grupos armados y posteriormente el mismo recibiendo fondos, así como las relaciones que mantuvo con históricos líderes de las AUC, como Salvatore Mancuso, o Iván Roberto Duque, alias 'Ernesto Báez'.