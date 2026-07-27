De la Espriella cerrará cerca de 15 embajadas de Colombia y suspenderá la apertura de la legación en Palestina

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Camilo Erasso

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha puesto de manifiesto este domingo su intención de poner en marcha un proceso de "optimización" de las embajadas, consulados y misiones diplomáticas del país alrededor del mundo, anunciando como primer paso el cierre de 14 legaciones, amén de la suspensión de la apertura de la sede prevista en Palestina.

"Colombia necesita una diplomacia que sea moderna, eficiente y al servicio de los intereses nacionales, no de la politiquería y de la burocracia", ha considerado el mandatario en un discurso emitido en directo a través de sus redes sociales en el cual ha anunciado su decisión de emprender el referido "proceso de optimización" de las representaciones del país latinoamericano por todo el globo.

Como pasos de la primera etapa de dicho proceso, De la Espriella ha especificado que cerrará las embajadas de Colombia en Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, República Checa, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumanía, Senegal y Sudáfrica.

De ellos, ha puesto el foco sobre Cuba y Nicaragua advirtiendo que con tales países romperá relaciones diplomáticas porque, ha defendido, su Ejecutivo no mantendrá "vínculo alguno con tiranías". En cambio, "con el resto de países y organismos Colombia mantendrá sus relaciones internacionales y garantizará la atención" a sus connacionales "mediante esquemas de representación concurrente (...) desde otras embajadas de la región".

Al hilo, el dirigente entrante ha hecho referencia a su idea de ordenar la suspensión de la apertura de la embajada en Palestina que, ha apuntado, "nunca llegó a entrar en funcionamiento", a la par que ha defendido que hay legaciones que deben ser unificadas.

"Hay embajadas que además se deben unificar. Por ejemplo, en París tenemos la embajada en Francia y en la Unesco. Hay que unificar la misión, al igual que Roma. En Roma tenemos embajada en Italia y en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Será una sola", ha señalado.

Finalmente, el líder ultraderechista que tomará posesión del cargo el próximo 7 de agosto ha anunciado que en aras de fortalecer la presencia de su país "donde existen verdaderas oportunidades estratégicas", abrirá la embajada de Colombia en Jerusalén, así como una nueva legación en Nigeria que, ha indicado, "permitirá reorganizar y hacer más eficiente" la presencia diplomática colombiana en África.