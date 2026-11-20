Manifestantes en Bogotá durante la jornada de paro nacional contra la reforma tributaria impulsada por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. - CUT COLOMBIA EN X

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha cifrado en cerca de 55.000 personas la participación en la jornada de paro nacional celebrada este jueves en el país contra su reforma tributaria y sus políticas de seguridad, asegurando que el 97% de las 285 actividades convocadas transcurrieron de forma pacífica y advirtiendo a los líderes de la oposición --en referencia al expresidente Gustavo Petro y al senador Iván Cepeda-- de que no permitirá que se utilice la violencia para quebrantar el orden constitucional.

En una declaración institucional y a través de un mensaje publicado en redes sociales al cierre de la jornada, el mandatario colombiano ha destacado que la Fuerza Pública "consolidó el control total del orden público" mediante doce intervenciones, entre ellas en la Universidad del Cauca y la Universidad Nacional de Bogotá, que se saldaron con cuatro detenciones.

Asimismo, De la Espriella ha subrayado que el despliegue policial permitió despejar cualquier bloqueo vial en menos de 30 minutos y ha defendido la aplicación de su decreto de regulación de las protestas tras constatar un descenso de participación respecto a las 62.000 personas movilizadas en la anterior jornada del 14 de octubre. "La protesta pacífica es un derecho, pero la violencia no", ha afirmado el jefe de Estado, precisando que al término de la jornada apenas permanecían activas cinco concentraciones con unas 990 personas en localidades como Buenaventura, Patía, Zipaquirá, Tunja y Chía.

Durante su intervención, el presidente ha cargado con dureza contra Gustavo Petro e Iván Cepeda, asegurando que sus críticas personales le tienen "sin cuidado", pero advirtiendo de que no tolerará "que atenten contra la democracia, promuevan un golpe de Estado o pretendan destruir a Colombia". "Lo que el pueblo decidió en las urnas no puede ser desconocido mediante la violencia en las calles", ha recalcado De la Espriella, quien además ha instado a la Justicia de Estados Unidos a investigar presuntos casos de corrupción y narcotráfico durante el anterior Ejecutivo.

Por su parte, los sindicatos y organizaciones sociales convocantes han reivindicado el respaldo ciudadano a las marchas contra el proyecto de Ley de Rescate Económico impulsado por el Ejecutivo. Desde la Plaza de Bolívar de Bogotá, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Nelson Alarcón, ha advertido al Gobierno de que el movimiento sindical "no va a retroceder" ni se dejará intimidar en las calles hasta lograr la retirada de la reforma tributaria y defender el salario mínimo vital.

"Así como lo hicimos en el 2021, en las calles derrotamos la reforma de Iván Duque. Hoy derrotaremos la de Abelardo", ha proclamado Alarcón ante los manifestantes, llamando a extender las asambleas en barrios y municipios para consolidar el paro nacional frente a una reforma fiscal que, según denuncian las organizaciones convocantes, eleva del 5 al 19% el IVA de diversos productos básicos e incrementa las cargas sobre los salarios y las aportaciones a la salud.