De la Espriella defiende su ofensiva antidroga y afirma que la autoridad estatal "no se negocia"

Archivo - El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, celebra una rueda de prensa en Bogotá. - Sebastian Barros / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha hecho balance de sus dos primeros meses de mandato, destacando una "ofensiva" frontal contra el "narcoterrorismo" que ha dejado más de 125 toneladas de cocaína incautadas y el anuncio de un nuevo Estatuto Antiterrorista que presentará ante el Congreso para combatir el crimen organizado.

Durante una alocución al país, el mandatario ha criticado a la Administración anterior por dar "tregua al narcoterrorismo", asegurando que bajo su Gobierno "la autoridad del Estado no se vuelve a negociar". En este sentido, ha detallado que desde su toma de posesión la Fuerza Pública ha afectado a 33 cabecillas de organizaciones criminales, con un saldo global contra grupos armados de 876 capturas, 171 desmovilizaciones y 70 delincuentes muertos en operaciones militares.

Entre los golpes más recientes, De la Espriella ha subrayado la detención de 29 personas y la muerte en combate de dos integrantes del Clan del Golfo, así como bajas en la estructura Calarcá de las disidencias y la captura en Barranquilla de un individuo vinculado al Ejército de Liberación Nacional (ELN) por la colocación de explosivos.

En el ámbito del narcotráfico, el presidente ha revelado la incautación de más de 125.000 kilos de cocaína, una cifra que busca frenar el abastecimiento global desde un país que, según ha recordado, produce "cerca del 80 por ciento" de la cocaína consumida en el mundo. Las operaciones también han permitido intervenir --según ha explicado-- más de 60.000 kilos de marihuana, más de 14.600 kilos de pasta base y destruir 679 infraestructuras utilizadas para el procesamiento de narcóticos. A esto se suma el despliegue de una fuerza de tarea conjunta dedicada a perseguir el robo de hidrocarburos, un insumo clave para la producción de droga.

NUEVO ESTATUTO ANTITERRORISTA Y ORDEN PÚBLICO

Para consolidar la estrategia de seguridad, el mandatario ha adelantado que radicará ante el Poder Legislativo un nuevo Estatuto Antiterrorista para dotar al Estado de herramientas actualizadas. Este marco legal creará un registro de organizaciones terroristas, facilitará la congelación de bienes e impedirá que las redes de apoyo contraten con el Estado.

El mandatario ha aseverado que la normativa incluirá penas severas para quienes atenten contra civiles o la Fuerza Pública mediante el uso de drones y castigará expresamente la financiación del terrorismo a través del narcotráfico o la minería ilegal. Asimismo, ofrecerá beneficios penales a quienes aporten "información efectiva" antes de ser acusados, en un intento por desarticular células criminales desde dentro.

En materia de orden público, De la Espriella ha firmado un decreto de protesta social diseñado para trazar diferencias entre el derecho constitucional a la manifestación pacífica y el "terrorismo urbano".

En referencia a una manifestación convocada el miércoles para expresar la inconformidad de algunos sectores con las decisiones del Gobierno, el dirigente ha advertido que garantizará el derecho a la protesta pero que actos como bloqueos de carreteras, el uso de explosivos o las agresiones dejarán de ser tratados con ambigüedad y serán perseguidos penalmente, garantizando que ninguna crisis de orden público vuelva a paralizar el país bajo la apariencia de reivindicaciones sociales.

POSIBLE RETIRADA DE ARANCELES DE ESTADOS UNIDOS

Esta contundente ofensiva contra el narcotráfico y el crimen organizado liderada por De La Espriella ha consolidado sus alianzas internacionales, abriendo la puerta a una consolidación de las relaciones diplomáticas y económicas con Washington.

En el marco de estas políticas impulsadas en Colombia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha planteado este lunes la posibilidad de eliminar los aranceles impuestos al país sudamericano, destacando su estrecha sintonía personal y política con el mandatario sudamericano.

Al ser preguntado por la prensa sobre una posible retirada de aranceles, Trump ha confirmado que es una medida que está sobre la mesa, refiriéndose a De la Espriella por su apodo y elogiando su gestión. "Bueno, puede que lo haga. Ya saben que el presidente colombiano es amigo mío, 'El Tigre', y fue un gran partidario mío", ha afirmado el inquilino de la Casa Blanca.

En esta línea, el mandatario estadounidense se ha atribuido parte del éxito electoral del líder colombiano. "Por eso ganó. Lo respaldé y pasó del décimo puesto a ganar de forma aplastante. Está haciendo un gran trabajo. 'El Tigre' es mi amigo", ha reafirmado Trump.