De la Espriella designa a Rodrigo Lara Restrepo como nuevo ministro de Interior de Colombia

Archivo - Rodrigo Lara Restrepo, nuevo ministro de Interior de Colombia - Europa Press/Contacto/El Tiempo - Archivo

MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado este viernes el primer nombramiento de su futuro gabinete con la incorporación del exsenador, Rodrigo Lara Restrepo, quien asumirá la cartera del Ministerio del Interior.

"El que nunca, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su patria; el que nunca renunció a sus principios; el que nunca dejó de legislar para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad; el que nunca ha dejado de combatir a los corruptos", ha elogiado el mandatario electo a través de una publicación en sus redes sociales.

Con esta designación, De la Espriella ha definido a Lara como el futuro "zar anticorrupción" de su próximo Gobierno, un apodo ya utilizado en varias ocasiones, prometiendo que bajo su gestión no habrá "nunca más transacciones, nunca más pactos ocultos, nunca más corrupción".

Por su parte, el exsenador --hijo del histórico ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, asesinado en 1984 por orden del narcotraficante Pablo Escobar-- se ha mostrado "conmovido y profundamente honrado" por la confianza depositada en él.

"Desempeñaré esta tarea con lealtad absoluta, patriotismo inquebrantable y total compromiso con el mandato popular. Seré un defensor incansable de la Constitución y el Estado de Derecho. Trabajaremos por el equilibrio y la armonía entre las ramas del poder, devolviéndole majestad y autoridad a nuestras instituciones", ha manifestado el nuevo ministro del Interior tras confirmarse su liderazgo en el gabinete entrante.

Asimismo, el partido de centroderecha Cambio Radical, formación a la que Lara perteneció hasta su renuncia en 2020, ha celebrado la designación. La formación ha asegurado que el nuevo ministro "contará con el respaldo y acompañamiento de Cambio Radical para sacar adelante una agenda legislativa enfocada en la reconstrucción de Colombia, el fortalecimiento de sus instituciones y la búsqueda de soluciones concretas para los colombianos".