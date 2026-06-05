De la Espriella dice que usará la camiseta de la selección colombiana pese a prohibírselo la Justicia

El candidato de ultraderecha colombiano Abelardo de la Espriella, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Andres Lozano

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato de ultraderecha a presidir Colombia Abelardo de la Espriella ha manifestado este jueves su intención de seguir utilizando la camiseta de la selección colombiana de fútbol, pese a que un Tribunal de Bogotá le ha prohibido hacer campaña de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ataviado con la referida prenda del combinado nacional de fútbol del país.

"Nadie puede prohibirle a un colombiano vestir los colores de su selección ni expresar, de manera libre y pacífica, el amor que siente por su país", ha indicado la alternativa del movimiento Defensores de la Patria en un mensaje publicado en redes sociales en el cual ha afirmado que seguirá "portando la camiseta de Colombia con alegría, respeto y patriotismo".

Lo ha hecho defendiendo que la referida camiseta "no pertenece a ningún partido, dirigente ni campaña" porque, ha asegurado, es un "símbolo de unión, libertad y orgullo nacional". "A mi nadie puede quitarme el derecho a portar la camiseta de la Selección de Colombia", ha zanjado.

Por su parte, el candidato a la vicepresidencia que acompaña a De la Espriella, José Manuel Restrepo Abondano, ha compartido un vídeo en redes sociales en el cual ha advertido que seguirá usando la camiseta "cuando quiera, donde quiera y las veces que quiera". "Eso significa que la usaré hoy, mañana o el día en que sea necesario", ha sostenido arguyendo el "libre desarrollo de la personalidad y las libertades individuales" como "principios fundamentales" de la democracia del país".

"Nadie puede decidir cómo expresa otro colombiano su identidad, sus afectos o su amor por la nación. La camiseta de Colombia es un símbolo de honor, de libertad y de patria", ha insistido Restrepo Abondano.

Ha sido este jueves cuando el tribunal bogotano ha adoptado esta decisión al calor de una demanda presentada por un ciudadano que consideraba que el uso político de este símbolo nacional podía contravenir derechos fundamentales como la igualdad, la no discriminación y la libertad de elección.

De ese modo, el juez ha instado al equipo de campaña del ultraderechista a "cesar inmediata y definitivamente la utilización de la camiseta, colores o emblemas de la Selección de Colombia como símbolo identificador de su partido político, su campaña o su imagen personal en plaza pública o cualquier medio".