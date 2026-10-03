De la Espriella ordena el cese inmediato del director nacional de Bomberos a los 26 días de su nombramiento

Archivo - El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella - Luisa Borja Luna / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, ha ordenado el cese inmediato del director nacional de Bomberos, el capitán Germán Miranda, tras conocer presuntas actuaciones "irregulares" y de la "mayor gravedad", sin dar más detalles, supuestamente efectuadas por el alto funcionario, que asumió el cargo el pasado 7 de septiembre.

"He conocido hechos que involucran al actual director nacional de Bomberos, capitán Germán Miranda, en actuaciones que considero de la mayor gravedad y que deben ser esclarecidas por las autoridades competentes", ha explicado el presidente colombiano en sus redes sociales.

"Por esta razón, le he pedido al ministro del Interior, Rodrigo Lara, que proceda de inmediato a declarar insubsistente su nombramiento", ha añadido De la Espriella en referencia al cese del capitán Miranda.

De la Espriella, que ha hecho de la lucha contra la corrupción su bandera durante el comienzo de su mandato, ha asegurado que no tendrá "contemplaciones frente a cualquier conducta que pueda comprometer la transparencia, la integridad del servicio público o el buen nombre de nuestras instituciones".

"La simple sospecha de una actuación irregular será suficiente para exigir la salida de cualquier funcionario del gobierno", ha añadido. "Haré todo lo legalmente posible para que la justicia le caiga con todo rigor: el que pretenda manchar mi Gobierno es enemigo de la Patria y como tal lo voy a tratar", ha prometido el mandatario.

"Conmigo", ha concluido, "aprenden transparencia a las buenas o a las malas".