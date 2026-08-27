De la Espriella ordena la extradición a EEUU de cinco antiguos negociadores de grupos armados en Colombia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Luisa Borja Luna

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha ordenado este miércoles la extradición a Estados Unidos de cinco integrantes de grupos armados que fueron negociadores de paz durante los diálogos impulsados por su predecesor en la Casa de Nariño, Gustavo Petro.

"He ordenado hacer efectiva la entrega y extradición a Estados Unidos de cinco ciudadanos, cuyas extradiciones ya habían sido concedidas por el Gobierno Nacional durante 2025, pero cuya entrega permanecía suspendida debido a la participación de estas personas como representantes en distintos procesos, mesas o espacios de diálogos adelantados por el gobierno anterior", ha anunciado el mandatario en rueda de prensa.

Se trata de Geovany Andrés Rojas, alias 'Araña', cabecilla de la disidencia 'Comandos de la Frontera' que fue detenido en plena ronda de negociaciones con el Ejecutivo de Petro por participar en el envío de cocaína a Estados Unidos; Willinton Henao Gutiérrez, alias 'El Mocho Olmedo', quien fuera segundo al mando del Frente 33 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias 'Muñeca', líder de las paramilitares Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada. Todos ellos ya detenidos.

Del mismo modo, el ultraderechista ha avanzado que "tan pronto sean ubicados y capturados", también serán extraditados Gabriel Yepes Mejía, alias 'HH', quien fuera líder de los Comuneros del Sur --disidencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN)--, así como Fredy Castillo Carrillo, alias 'Pinocho', también de las paramilitares Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.

"Desde el primer día fui claro: la paz no puede ser refugio para criminales ni mecanismo de impunidad", ha remarcado el dirigente agregando que "se acabaron los privilegios disfrazados de paz" y que "quien quiera transitar hacia la legalidad deberá demostrarlo con hechos y someterse a la Justicia".

En la víspera, el mandatario anunció la firma de alrededor de una treintena de extradiciones a lo largo de sus primeros 16 días al frente del Ejecutivo central del país, como parte de, destacó entonces, la lucha contra el crimen organizado y transnacional.