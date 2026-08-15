De la Espriella pide a Trump que suspenda aranceles a Colombia para facilitar la recuperación tras el seísmo

Tareas de rescate después del terremoto de Chocó (Colombia), a 14 de agosto de 2026 - Andres Moreno / Xinhua News / Europa Press / Conta

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, ha pedido este sábado en conversación telefónica a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que suspenda "temporalmente" los aranceles que pesan sobre el país latinoamericano para facilitar la recuperación tras el seísmo de esta semana que ha dejado ya casi 300 muertos.

En una conversación de diez minutos "amigable y cordial", De la Espriella ha explicado a Trump que el país se enfrenta a "enorme desafío" de recostrucción, agravado porque ya atravesaba antes del terremoto de Chocó una situación económica "difícil y apocalíptica" de la que culpó a su predecesor, Gustavo Petro.

Por ello, De la Espriella ha pedido a Trump que considerara ""la suspensión temporal de los altos aranceles que afectan a los productos colombianos, con el fin de aliviar a los empresarios, que están enfrentando momentos muy difíciles por los efectos del terremoto".

Trump anunció en julio un nuevo paquete de aranceles para las importaciones procedentes de decenas de países, entre ellos Colombia, tras denunciar la pasividad de las autoridades para reducir el trabajo forzado, en una decisión que fijaba un gravamen del 12,5% para los productos colombianos que ingresen al mercado estadounidense.

El nuevo Gobierno colombiano preparaba antes del terremoto un decreto contra la explotación laboral y el esclavismo con la intención de que el Gobierno estadounidense revirtiera su decisión.

De la Espriella ha aprovechado para agradecer a Trump la ayuda económica y el apoyo de los equipos de rescate estadounidenses que trabajan en el país. "El presidente Trump también manifestó sus condolencias por las víctimas del terremoto y su solidaridad con las familias colombianas afectadas", ha explicado el mandatario.

"Hoy, más que nunca, la alianza entre Colombia y Estados Unidos es un imperativo para la reconstrucción de nuestra amada nación", ha concluido De la Espriella, quien esta tarde también ha conversado sobre la situación actual con el otro gran aliado de su gobierno, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.