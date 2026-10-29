De la Espriella pone la ciudad de Cúcuta bajo control temporal del Ejército tras el atentado del martes

Archivo - Imagen de archivo de un puesto de control en Cúcuta, en el norte de Colombia - Hector Adolfo Quintanar Perez / Zuma Press / Europ

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, ha anunciado este jueves que la ciudad de Cúcuta, en el norte del país, quedará bajo control "inmediato y temporal" del Ejército en respuesta al atentado del pasado martes que dejó al menos seis personas, incluidos cuatro agentes de Policía en su segunda "militarización" de una localidad colombiana en el último mes para facilitar la lucha contra el "narcoterrorismo".

"El Ejército Nacional reforzará su presencia en la ciudad, en coordinación con la Policía Nacional, para fortalecer el control territorial, proteger a los ciudadanos y enfrentar a las estructuras criminales y narcoterroristas que vienen atentando contra la seguridad", ha anunciado De la Espriella en una comparecencia.

El presidente ha explicado en este sentido que, a partir del próximo martes, 3 de noviembre, comenzará en la ciudad, capital del departamento de Norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela, una operación combinada entre Ejército, Policía y el Bloque Operativo de Seguridad Urbana (Bosur), un equipo táctico creado por el presidente.

"Estas capacidades permitirán intensificar las operaciones contra el terrorismo, perseguir a los responsables de la violencia, golpear las finanzas criminales y desarticular las organizaciones que pretenden someter a la población", ha añadido.

Hace casi un mes exactamente, De la Espriella ordenó la militarización de la ciudad de Santa Marta, en el departamento de Magdalena, ante la advertencia de paro armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como 'Los Pachenca', que operan principalmente en el norte del país.