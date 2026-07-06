De la Espriella prepara acciones legales tras hallar "cientos de irregularidades" en las cuentas públicas

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia. - Europa Press/Contacto/Camilo Erasso

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha asegurado que ya han encontrado "cientos de irregularidades" durante el proceso de transición que vienen llevando a cabo en los últimos días y ha adelantado que preparan las denuncias y sanciones correspondientes contra funcionarios del gobierno saliente, al que ha calificado como "el más corrupto de la historia".

"Hemos encontrado cientos de irregularidades, he ordenado conformar un grupo de abogados que ya está presentando las respectivas denuncias penales, fiscales y disciplinarias para que ninguna tropelía, ilegalidad cometida contra la patria quede impune", ha anunciado este domingo a través de redes sociales.

De la Espriella, que no ha dado más detalles acerca de esas supuestas irregularidades, ha incidido durante su discurso que durante su mandato, toma posesión el 7 de agosto, "nadie tendrá privilegios" y ha prometido castigar a quienes "traicionen la confianza del pueblo (...) sin importar quién sea".

El próximo mandatario colombiano ha denunciado durante su segundo discurso dominical además de un supuesto descuadre de las cuentas públicas, una "crisis humanitaria" en la sanidad pública, cuya razón ha sido replicada rápidamente por el aún presidente Gustavo Petro, en un mensaje en redes sociales.

"Las deudas en el sistema de salud son de los intermediarios privados que ustedes crearon, son deudas privadas", ha señalado Petro. "No vayan a sacarle al pueblo recursos para la ganancias de los vampiros, esos vampiros son suyos (...) Abelardo de la Espriella ha vivido como magnate con los recursos de la salud del pueblo", ha respondido.

SEGURIDAD Y PLAN DE PAZ

De la Espriella también ha puesto el foco en la "dolorosa" situación de seguridad por la que atraviesa el país, prometiendo que desmantelará las políticas de paz total del Gobierno de Petro e incidiendo nuevamente en perseguir a los grupos armados ilegales. "Su tiempo se acabó", ha dicho.

"El proceso de paz total del gobierno saliente no fue otra cosa que la entrega de la soberanía nacional al narcoterrorismo", ha defendido el líder de la ultraderecha colombiana , quien ha destacado que durante estos últimos años "han intensificado sus acciones violentas en diferentes regiones del país".

"He pedido al equipo de empalme que incluya dentro del paquete de decretos que firmaré el día de mi posesión todas las medidas necesarias para derogar la maraña jurídica mediante la cual se entregó buena parte del territorio nacional a los narcoterroristas bajo la falsa promesa de una paz que nunca llegó", ha adelantado.

El presidente electo también se ha referido al reciente anuncio del excandidato presidencial y senador electo, Iván Cepeda, de poner en marcha un plan de "desobediencia civil pacífica" hasta que el presidente electo no aclare los supuestos vínculos con Estados Unidos que le achaca la oposición.

"Algunos loquitos hablan de desobediencia civil, que no es otra cosa que primeras líneas, bloqueos y terrorismo urbano", ha reaccionado De la Espriella, quien ha vuelto a advertir de que se aplicará "toda la fuerza del Estado de derecho" sobre aquellos que actúen "por fuera de la ley".

REUNIÓN CON ESTADOS UNIDOS

Este mismo domingo, De la Espriella también ha informado de un encuentro que mantuvo el viernes con delegación estadounidense de "alto nivel", en Barranquilla, en un encuentro en el que se abordaron asuntos de seguridad nacional, de lucha contra el narcotráfico, comercio, además de servir para estrechar la relación.

El futuro gobierno de Colombia "trabajará para reconstruir una alianza seria, firme y confiable con Estados Unidos (...) Colombia volverá a tener aliados fuertes y una política exterior al servicio de la seguridad", se lee en el comunicado.

Como ya hiciera durante las elecciones en Honduras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, irrumpió en la campaña de las presidenciales colombianas apoyando sin ningún tipo de tapujos a un De la Espriella, que le ha correspondido deshaciéndose en halagos hacia el jefe de la Casa Blanca.

Desde el oficialismo denunciaron que esta injerencia, que además de declaraciones públicas incluye inversiones millonarias para manipular a la opinión pública, ha influido en los resultados.