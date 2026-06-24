De la Espriella promete restaurar las relaciones entre Colombia e Israel "como nunca antes"

Archivo - Abelardo de la Espriella. - Europa Press/Contacto/Andres Lozano - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado este miércoles que "restaurará y fortalecerá" las relaciones diplomáticas con Israel, en vísperas de que se confirme su triunfo en las elecciones del pasado domingo frente a Iván Cepeda, que ha ya reconocido su derrota.

"Colombia restaurará y fortalecerá su relación con el Estado de Israel como nunca antes. Israel puede contar con Colombia como un amigo leal y un aliado firme", ha respondido De la Espriella a un mensaje de felicitación del ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Saar.

El ministro israelí ha contado en sus redes sociales que ha felicitado a De la Espriella, a quien se ha referido como "presidente electo", pese a que aún no se ha hecho oficial, y "un verdadero amigo del pueblo judío y del Estado de Israel".

"Lo felicité por su importante victoria en las elecciones, una victoria que genera esperanza y posibilidad para un futuro mejor para Colombia y sus ciudadanos, y le deseé mucho éxito", ha escrito Saar, a quien De la Espriella le ha manifestado su compromiso de que la alianza entre ambos países "sea más fuerte que nunca".

Pese a lo ajustado del resultado electoral, ya el lunes fueron varios los líderes mundiales que felicitaron a De la Espriella por su victoria, entre ellos el presidente estadounidense, Donald Trump, así como varios mandatarios iberoamericanos como el argentino, Javier Milei, o el chileno, José Antonio Kast.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha adelantado este miércoles que entre el jueves y el viernes anunciará al nuevo presidente electo de Colombia, que apunta hacia el candidato de la ultraderecha Abelardo de la Espriella, después de que la Procuraduría informara de que el escrutinio y el preconteo coinciden en un 99.997%.