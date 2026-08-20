De la Espriella renueva la cúpula militar de Colombia para hacer frente al "narcoterrorismo"

Archivo - Efectivo del Ejército colombiano - Europa Press/Contacto/Camilo Moreno - Archivo

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, ha anunciado este jueves la renovación de la cúpula militar del país, con al menos cinco importantes nombramientos, incluido en la jefatura del Estado Mayor Conjunto, con vistas a combatir "de forma contundente" el "narcoterrorismo".

"Como lo dije durante la campaña, la seguridad es eje fundamental de este Gobierno y estoy cumpliendo con la palabra que empeñé a los compatriotas, a esos cerca de trece millones de compatriotas que confiaron en mí y que votaron decididamente", ha declarado al designar una cúpula militar "absolutamente extraordinaria" que, ha asegurado, permitirá "ganar la guerra al narcoterrorismo".

De este modo, los generales Erik Rodríguez Aparicio y Carlos Carrasquilla Gómez, ambos con más de tres décadas de servicio, pasarán a liderar las Fuerzas Militares y el Estado Mayor Conjunto respectivamente.

Al frente del Ejército estará el general José Bertulfo Soto Sánchez, y de la Armada Nacional el vicealmirante Javier Jaime Pinilla. La Fuerza Aeroespacial, que recupera su nombre original Fuerza Aérea, estará dirigida por el general Juan Martínez Osa.

De la Espriella ha dicho de todos ellos que son "los mejores (...) para ganarle la guerra a la criminalidad" y que tienen orden "clara, contundente e inequívoca" de proteger a los colombianos y defender la soberanía y la seguridad en cada rincón del país.

"Estoy comprometido en liberar a Colombia del crimen, del delito, de la zozobra diaria que el narcoterrorismo le impone a nuestra sociedad, que el crimen organizado todo el tiempo está ejerciendo contra nuestra población inerme", ha asegurado.

Así, el presidente ha señalado que la nueva cúpula militar llevará "paz" al pueblo, si bien ha querido incidir en que no será "la paz que se negocia con los bandidos arrodillando al Estado (sino) la paz que se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República".