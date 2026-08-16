Un evento solidario en Barcelona por el terremoto de Colombia prevé recaudar 5.000 euros

Actos previstos en la Juntanza Solidaria por Colombia que se celebra en Barcelona - JUNTANZA SOLIDARIA POR COLOMBIA

BARCELONA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Juntanza Solidaria por Colombia de este domingo en Barcelona, organizada por cuatro asociaciones del país en Catalunya tras el terremoto del 10 de agosto, prevé recaudar un mínimo de 5.000 euros y ha "superado ampliamente las expectativas" de sus impulsores.

El evento, que se celebra en el Casal de Barri Pou de la Figuera, incluye una programación continua de música y artes, actos simbólicos como una "gran rueda de cumbia comunitaria" y una muestra gastronómica, han informado los organizadores a Europa Press.

El público, procedente de toda Catalunya, Colombia y el resto de Latinoamérica, puede colaborar mediante donaciones directas y a través del consumo en los puestos de comida y el mercadillo solidario.

Hasta las 18.00 horas, la organización calcula que han asistido unas 500 personas, con la previsión de que la cifra aumente a lo largo de la tarde por la celebración de los conciertos y actividades previstas.

SOCIEDAD CIVIL COLOMBIANA

Las actividades, desde las 10.30 hasta las 22, están organizadas por la "sociedad civil colombiana", sin ningún vínculo con el Consulado ni con partidos.

La semana que viene se constituirá un comité de gestión con personas especializadas en gestión de recursos para canalizar la recaudación directamente a los afectados por el terremoto, con el objetivo de seguir el destino de los recursos.

Los organizadores prevén destinar el dinero a zonas como Chocó y Pereira, entre otros territorios afectados por el seísmo.