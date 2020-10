Colombia.- Un ex comandante de las FARC explica que el reclutamiento de menores se produjo en "condiciones especiales"

Colombia.- Un ex comandante de las FARC explica que el reclutamiento de menores

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El que fuera comandante de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Milton de Jesús Toncel, alias 'Joaquín Gómez' ha explicado este martes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que la guerrilla reclutó menores "en condiciones especiales" durante su participación en el conflicto armado.

"Estoy dispuesto a reconocer sin ambigüedad y sin eufemismos el reclutamiento forzado. Delito por el que como organización política surgida del acuerdo estamos y estoy dispuesto a rendir cuentas pidiendo perdón a las víctimas y a la sociedad", ha asegurado Toncel durante su declaración voluntaria ante este caso, en manos de la JEP.

"Ninguna explicación, ni ninguna causa, justifican arrebatar los más importantes años de crecimiento y formación", ha dicho Toncel durante las diligencias del caso celebradas en el departamento de La Guajira, en el norte de Colombia, y transmitidas, no sólo a petición de la JEP, sino también de la fuerza política surgida de la guerrilla, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

Toncel ha matizado que la presencia de menores, al menos, bajo su liderazgo en el Bloque Sur de las disueltas FARC responde a "condiciones especiales", en casos de orfandad por ataques de escuadrones paramilitares, por ejemplo.

"Esos muchachitos generalmente no iban al combate, se quedaban en el campamento, no iban a cuestión militar, eso sería sacrificarlos en vano", ha explicado el antiguo guerrillero, quien también ha revelado cómo eran algunas familias las que pedían la entrada de sus hijos en la organización ya que "no tenían ni comida para darle".

'Joaquín Gómez' también ha respondido cuando se le ha preguntado acerca de las muertes que se produjeron en la columna móvil 'Arturo Ruiz' de las FARC, formada en su gran mayoría por menores de edad, asegurando que, y sin querer restar responsabilidad a la guerrilla, el Ejército y las autoridades de Colombia también eran conscientes de la presencia de estos jóvenes y pese a todo atacaron.

La cuestión de los reclutamientos de menores no ha sido el único tema que ha tratado 'Joaquín Gomez' durante su comparecencia voluntaria. En la misma, el magistrado Iván González, apuntan medios colombianos, le ha cuestionado acerca de los abortos que se practicaban dentro de la ya extinta guerrilla.

"En el Bloque Sur la política es que cuando pasaba de tres meses, había que permitir que tuviera el niño, esa era la orientación. Pero a veces en casos excepcionales se le practicaba el desembarazo después de tres meses", ha reconocido.

Toncel ha justificado la práctica de los abortos alegando que "una fuerza irregular no puede estar con mujeres embarazadas porque genera miles de complicaciones" y ha añadido que aquellas mujeres que se negaban a tomar métodos anticonceptivos se les mandaba "para la casa".

No obstante, también ha precisado que no tuvo constancia durante los casi treinta años que estuvo al frente del Bloque Sur de que nacieran niños dentro de este comando de la guerrilla.

No es la primera vez que la disuelta guerrilla reconoce la presencia de menores de edad en su filas durante el conflicto armado que arrastra Colombia desde hace más de cinco décadas. Su antiguo jefe, Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', señaló hace dos meses ante los medios que sí hubo reclutamiento, pero siempre de forma voluntaria.

Las revelaciones de Toncel son parte de las investigaciones de la JEP sobre el reclutamiento de menores que desde hace varios meses ha contado con los testimonios voluntarios de otros cargos de la desaparecida guerrilla, como el propio 'Timochenko', así como la de Jaime Parra, alias 'El Médico'; la de Jorge Torres Victoria, también llamado 'Pablo Catatumbo'; y Julián Gallo, conocido como 'Carlos Antonio Lozada', entre otros.