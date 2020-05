Colombia.- Ex guerrilleros piden la dimisión de 'Timochenko' por apoyar el nombramiento del hijo de un ex paramilitar

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Ex guerrilleros de las FARC han pedido en una carta la dimisión del que fuera jefe del grupo armado y ahora dirige el partido político al que dio paso, Rodrigo Londoño Echeverri, alias 'Timochenko', por apoyar el nombramiento de Jorge Tovar, hijo del ex paramilitar 'Jorge 40', como coordinador del programa de víctimas del Ministerio de Interior.

Los firmantes de la carta, más de 25 ex guerrilleros y miembros de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido surgido de la guerrilla, han expresado su descontento por unas declaraciones de 'Timochenko' en las que definió a Tovar como "una personas comprometida con la paz". "En principio no tengo problema con ese nombramiento", dijo en una entrevista concedida el lunes a La W.

"Con sus comentarios, fuera de todo decoro político, no solo afecta el proyecto político del partido FARC, sino a nuestras propias estrategias colectivas de reincorporación, que en muchas ocasiones andan de la mano de colectivos de víctimas y defensores de los Derechos Humanos con quienes trabajamos mancomunadamente en la construcción de la paz", han dicho.

Para ellos, el respaldo de 'Timochenko' a Tovar forma parte de "una larga cadena de desatinos políticos" y "lo mata políticamente", por lo que han reclamado su renuncia como jefe de la FARC, subrayando que su postura no representa la del partido.

Además, han pedido perdón "a las víctimas del conflicto armado colombiano, en especial a las víctimas del paramilitarismo". "Nos manifestamos en total apoyo a las víctimas que durante años han reclamado verdad, justicia y reparación al Estado colombiano y quienes manifiestan su descontento por este nombramiento", han recalcado.

"FALSO POSITIVO"

Por otro lado, han calificado de "falso positivo" el supuesto intento de atentado contra 'Timochenko' orquestado por 'El Paisa', uno de los ex guerrilleros que volvió a las armas tras la firma del acuerdo de paz, y otros disidentes de las FARC.

"Claramente 'Guamby' y 'Conejo' (fueron) víctimas de un falso positivo, acción típica del régimen colombiano y que desatinadamente 'Timochenko' calificó como cierto dando credibilidad a la versión que las entidades de seguridad colombianas, famosas por sus falsos positivos", han afirmado.

Con todo ello, han declarado que sienten "vergüenza y lástima por la lucha de miles de camaradas que dieron sus vidas en la larga lucha 'fariana' para que ahora vengan unos líderes con poco pudor político a destruir todo el legado".

En su opinión, la actitud de 'Timochenko' obedece "al solo hecho de congraciarse, en busca de unos intereses personales, con la derecha que tanto odio y muerte han dejado en nuestra patria", según informa el diario colombiano 'El Espectador'.

POLÉMICO NOMBRAMIENTO

La designación de Tovar ha generado malestar más allá de las filas de la FARC. "Desafortunadamente, personajes como este, por razón de sus relaciones de sangre, ponen en entredicho los principios y la moral de nuestra coalición. No podemos untarnos de 'Jorge 40'", ha escrito el ex presidente colombiano Andrés Pastrana en Twitter en un mensaje dirigido al actual mandatario, Iván Duque.

El rechazo a Tivar, cuyo nombramiento se realizó la semana pasada pero se hizo público el lunes, se debe a que es el hijo de Rodrigo Tovar Pupo, 'Jorge 40', el que fuera comandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidad de Colombia (AUC), un grupo paramilitar que, entre otras cosas, dio caza a los guerrilleros.

La ministra de Interior, Alicia Arango, ha defendido su decisión, explicando que Tovar ya trabajaba en esa cartera y que ha querido darle una oportunidad "porque es una persona que está convencida de la reconciliación y ha luchado desde que nació para quitarse un estigma de encima que no le pertenece".

"Los delitos de sangre no se heredan. Esas personas a las que le has tocado vivir ciertas dificultades, por tener padres que no han actuado con la ley, les toca el triple de duro para ser parte de una sociedad que los aleja sin ningún motivo distinto a ese", ha esgrimido.

Tovar también ha reivindicado su figura en una serie de entrevistas concedidas en las últimas horas. "Quiero que me den la oportunidad de demostrarles, por medio de mi trabajo, que el anhelo más profundo de mi corazón es trabajar por todas las víctimas del conflicto armado, sin excepción alguna", ha dicho.