Colombia.- El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso ofrece información sobre Uribe y otros a cambio de entrar en la JEP

Publicado 15/01/2020 19:59:14 CET

El ex presidente de Colombia Álvaro Uribe

El ex presidente de Colombia Álvaro Uribe - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ex jefe paramilitar Salvador Mancuso ha ofrecido información sobre casos antiguos e incluso sobre hechos aún no investigados por la Justicia colombiana que implicaría al ex presidente Álvaro Uribe, entre otros, a cambio de entrar en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), según ha informado este miércoles el diario local 'El Espectador'.

Mancuso, que este año cumplirá su condena por narcotráfico en Estados Unidos, ya intentó en 2018 acceder a la JEP, la justicia transicional diseñada en el acuerdo de paz firmado en 2016 por el Gobierno y las FARC.

La JEP ofrece sanciones alternativas a o un máximo de cinco años de cárcel para quienes confiesen los crímenes cometidos en el marco del conflicto con la guerrilla o hasta 20 años de cárcel para quienes se nieguen a aportar verdad.

Mancuso ha retomado su ofensiva para entrar en la JEP enviando un borrador de su "plan de verdad" al que ha tenido acceso 'El Espectador'. "Hace hincapié en aquellas investigaciones que en su mayoría han terminado con sentencias absolutorias y señala como responsables o partícipes" a Uribe, el senador Iván Cepeda o la activista Piedad Córdoba.

Hasta ahora, la JEP se había resistido a aceptar a los ex paramilitares, puesto que ya tuvieron su propio proceso de justicia transicional, precisamente, bajo el Gobierno de Uribe, gracias a la Ley de Justicia y Paz.

Sin embargo, en el caso de Mancuso ha aceptado estudiar su caso como tercero civil, es decir, como financiador, colaborador o auspiciador de grupos armados, en el contexto de "la circulación de roles entre terceros civiles y miembros de grupos armados ilegales".

A este respecto, ha aportado una lista de hechos que demostrarían que entre 1989 y 1996 fue un tercero civil, "viéndose comprometido con acciones de intimidación y muertes violentas de personas pertenecientes a grupos de izquierda, al igual que con acciones de destrucción y apropiación de bienes civiles" en el departamento de Antioquia, "bajo la premisa de una lucha antisubversiva". Según la Fiscalía, Mancuso es responsable de 139 masacres en las que murieron 837 personas en toda Colombia.