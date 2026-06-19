El expresidente de Colombia Álvaro Uribe, citado a indagatoria por masacres perpetradas por paramilitares

Archivo - El expresidente de Colombia Álvaro Uribe en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Camilo Erasso - Archivo

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Colombia ha llamado este jueves a una declaración indagatoria al expresidente Álvaro Uribe, en el marco de las investigaciones que está llevando a cabo con relación a las masacres acometidas a finales de los años 90 por paramilitares en los corregimientos de El Aro y la Granja, del municipio de Ituango, departamento de Antioquia, en el noroeste.

"De mis abogados: Fiscalía Tercera nos acaba de notificar hace un rato que lo llama a indagatoria por el tema del Aro, la Granja, José María Valle y Guacharacas", ha indicado el exmandatario en un mensaje publicado en redes sociales que ha cerrado lamentando tener que "enfrentar este suplicio a pocas horas de las elecciones".

Ha sido la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia la que inició una investigación formal contra Uribe, por supuestos hechos relacionados con la conformación de un grupo paramilitar en el municipio de San Roque y las masacres perpetradas en los corregimientos de El Aro y la Granja del municipio de Ituango, cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia.

La investigación hace referencia a una posible participación del exgobernador en las "incursiones paramilitares" en los corregimientos de La Granja y El Aro, del municipio de Ituango, perpetradas entre 1996 y 1997, en las cuales se registraron "múltiples homicidios, desplazamientos forzados, incendio de viviendas y hurto de ganado" ha indicado la entidad en un comunicado.

Asimismo, la Delegada ante el Tribunal Supremo de Justicia ha dispuesto la vinculación de Uribe "por su presunta responsabilidad" en el homicidio del defensor de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido en el año 1998.

Por ello, los delitos a que se enfrenta el expresidente tienen que ver con el de concierto para delinquir agravado y homicidios en persona protegida, por presuntamente facilitar y promover el accionar de esa estructura armada organizada al margen de la ley que habría utilizado como base la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe Vélez para la época.

Esta noticia llega poco después de que el Tribunal Supremo de Justicia de Colombia confirmara la condena de 28 años y tres meses de cárcel contra Santiago Uribe, hermano del expresidente hoy citado a indagatoria, por delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado tras establecer que lideró el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles.

Conocida la citación de Álvaro Uribe, el actual inquilino de la Casa de Nariño, Gustavo Petro, no ha tardado en pronunciarse asegurando haberle dicho "alguna vez" que fueran "los dos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)", de manera que, así, "se ahorraba el suplicio y Colombia ganaba con la verdad".

"Está a punto de caer Colombia en algo que usted mismo no quisiera, porque conoce a la persona que ahora apoya, son públicos sus trinos sobre esa persona, pero independientemente de la estafa, puede usted cubrirse con la verdad y ayudar al pueblo con la paz", ha subrayado Petro en una alusión velada al candidato ultraderechista que se disputará este domingo, 21 de junio, la presidencia con el oficialista Iván Cepeda.