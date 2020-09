Colombia.- El expresidente Juan Manuel Santos niega estar detrás de los procesos judiciales contra Uribe en Colombia

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Colombia Juan Manuel Santos ha tildado este miércoles de "calumnias" las acusaciones contra él por su supuesta responsabilidad en los procesos judiciales abiertos en el país contra su predecesor, Álvaro Uribe, investigado por supuesto fraude procesal y soborno de testigos.

"¿De dónde saca eso si yo no he cruzado palabra con ningún magistrado de la corte desde que salí de la Presidencia?", se ha preguntado Santos en una entrevista concedida a la revista 'Semana', en la que ha dicho que "a este país esa división entre Uribe y Santos no ha hecho sino daño".

"Estaría más que complacido de sentarme con Uribe frente a frente y decirle: podemos ponernos de acuerdo en esto y esto y aquello. Lo que pasa es que él tiene un partido político y yo soy solo un expresidente", ha manifestado, antes de indicar que el exmandatario le ha acusado de "lo humano y lo divino".

Pese a ello, ha incidido en que "perdona" a Uribe y que "no guarda ningún rencor" y "está dispuesto a sentarse con él", antes de pedir al actual presidente, Iván Duque, que trabaje para "unir al país".

Santos se ha pronunciado además sobre las acusaciones contra él tras la firma en 2016 del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y ha negado haber entregado Colombia al grupo.

"¿Acaso Duque es de las FARC? ¿A quién se lo entregué? Al Centro Democrático", ha manifestado, al tiempo que ha resaltado que las críticas contra él desde el 'uribismo' sobre este extremo "no le importan". "Me entra por un oído y me sale por el otro. Me pueden seguir calumniando como lo han hecho en los últimos diez años", ha argüido.

A pesar de ello, ha reconocido que el acuerdo de paz "no es perfecto". "Si se puede mejorar se puede hacer únicamente si las dos partes se ponen de acuerdo", ha resaltado el expresidente colombiano, galardonado con el Premio Nobel de la Paz por este acuerdo.