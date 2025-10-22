El expresidente Uribe, agradecido tras su absolución, apoya a su abogado condenado a prisión en la misma trama

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente colombiano Álvaro Uribe se ha mostrado agradecido este martes a su entorno y su equipo jurídico y ha apoyado a su abogado Diego Cadena, condenado a siete años de cárcel en el marco de la trama en el marco de la cual el exdirigente ha sido absuelto de los delitos de soborno de testigos y fraude procesal, tumbando así la condena a doce años de arresto domiciliario impuesta hace menos de tres meses.

"Primero doy gracias a Dios", ha comenzado en una declaración pública en la que también ha hecho lo propio con sus abogados, con su familia "por su compañía" y con "todos los medios de comunicación de Colombia (...) por su paciencia". Asimismo, ha dado las gracias a la comunidad internacional y a todos los colombianos, a los que ha prometido haber "dicho la verdad (...) a lo largo de esta extensa vida pública".

Asimismo, ha mostrado su apoyo al abogado Diego Cadena, antiguo miembro de su equipo legal, condenado a siete años de prisión por sobornar al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para que declarara contra el senador Iván Cepeda ante el Tribunal Supremo en el marco del juicio contra Uribe. También lo ha hecho con el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada, para que, junto a Cadena, "puedan superar sus dificultades" derivadas de la trama de la que ahora ha salido absuelto el expresidente.

"Ofrezco mis excusas a la Justicia y a la Procuraduría por todo el tiempo que he quitado por este proceso", ha agregado, pidiendo además "energía y tranquilo discernimiento para trabajar por Colombia" a partir de ahora. "Pido a la Providencia que me dé toda la nobleza para luchar por este gran pueblo del que me siento muy orgulloso en pertenecer, el gran pueblo colombiano", ha concluido.

La absolución de Uribe, celebrada por Estados Unidos, ha sido rechazada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que ha lamentado que "así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir, la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia".