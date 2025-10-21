Los expresidentes colombianos Uribe y Pastrana instan a Petro a aclarar su relación con Maduro

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los expresidentes de Colombia Álvaro Uribe y Andrés Pastrana han emitido este lunes una declaración conjunta instando al actual mandatario, Gustavo Petro, a dar una "definición clara" de su relación con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, al que han reducido al rol de "jefe del Cártel de Los Soles".

"Demandamos del señor presidente Petro la definición clara de su relación con el jefe del Cartel de Los Soles, Nicolás Maduro Moros, así como una explicación del llamado Pacto de La Picota y la consecuente coincidencia de las posteriores conversaciones llamadas Paz Total con grupos de las organizaciones criminales del narcotráfico disfrazadas con estatus político", reza la misiva.

Los exdirigentes han aludido así al nombre de un centro penitenciario de Bogotá, La Picota, en el que el ex alto comisionado para la Paz Danilo Rueda y el hermano menor de Petro, Juan Fernando Petro Urrego, se vieron con varios presos, coincidiendo con el período de campaña electoral. Asimismo, han vinculado esos encuentros con la denominada ley de 'paz total' que ha permitido al Gobierno colombiano dialogar con grupos armados desde finales de 2022.

Pastrana y Uribe han justificado su declaración alegando un "sentido patriótico y profunda preocupación" en plena crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos, vinculando la petición de explicaciones a Petro detallada en el texto con la acusación planteada por el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, quien ha definido al mandatario colombiano como "líder del narcotráfico".

Con todo, Petro ha rechazado responder a la misiva "por respeto a la juez y a la justicia de Colombia". En este sentido, ha criticado a "dos expresidentes de los que se tienen sospechas de vínculos con uno de los negocios más grandes de Colombia", así como "porque uno ha sido condenado y paga condena por la justicia", en referencia a Uribe, sentenciado a doce años de arresto domiciliario por soborno de testigos y fraude procesal.

La declaración de los dos exgobernantes ha llegado en el marco de la suspensión de la ayuda a Colombia decretada por Trump este domingo, una asistencia que ha tachado de "estafa a largo plazo" en unas declaraciones en las que ha llegado a amenazar incluso con una intervención directa si Petro no cierra de inmediato las zonas de producción de droga en el país latinoamericano. Con todo, el mandatario colombiano ha asegurado que Trump vive engañado por "sus logias y sus asesores", antes de asegurar a Washington que él, como mandatario colombiano, es el principal enemigo de los "narcos" del país.