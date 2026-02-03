Extraditan a EEUU al líder criminal 'Pipe Tuluá' en vísperas del encuentro entre Trump y Petro en Washington

Archivo - Militar colombiano en una imagen de archivo. - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del grupo criminal La Inmaculada, Andrés Felipe Marín, alias 'Pipe Tuluá', ha sido extraditado este martes a Estados Unidos donde es requerido por tres cargos de narcotráfico, en vísperas del encuentro que mantendrán en la Casa Blanca los presidentes estadounidense, Donald Trump, y colombiano, Gustavo Petro.

En medio de fuertes medidas de seguridad, Marín ha sido trasladado durante esta madrugada desde una comisaría en el centro de Bogotá, la capital, hasta dependencias de la Dirección Antinarcóticos de la Policía, contigua al aeropuerto de El Dorado, donde tomará rumbo a Estados Unidos.

Allí, una corte de Texas le reclama por tres delitos relacionados con el tráfico de drogas a gran escala, en coordinación con otras organizaciones criminales como la mexicana La Línea, el Cártel de Sinaloa, o la colombiana Oficina de Envigado, cuyos orígenes se remontan a los años 80 como red de sicarios de Pablo Escobar.

'Pipe Tuluá' cumplía en Colombia una pena de 30 años de prisión por homicidio, extorsión y asociación para delinquir. El hecho de que continuara liderando a su organización desde los muros de prisión motivó su traslado a la comisaría de Los Mártires, en el centro de Bogotá, para estrechar su vigilancia.

La entrega tiene lugar en vísperas del encuentro entre Petro y Trump en la Casa Blanca, con el que se espera destensar las relaciones entre ambos mandatarios después de varios meses de amenazas lanzadas desde la Casa Blanca. La extradición de este tipo de perfiles ha sido un tema recurrente en las reuniones bilaterales.

La Inmaculada es una organización criminal que tiene base en el departamento de Valle del Cauca y opera principalmente en la ciudad de Tulua, en el oeste de Colombia. En los últimos años ha habido un aumento de los ataques tras el arresto del hermano de 'Pipe Tuluá', Mauricio Marín Silva, alias 'Nacho'.